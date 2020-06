Es ist ein ermüdendes Hin und Her -mit immer neuen Warnungen, Drohkulissen und Verhandlungsspielchen. Und wirklich weit vorangekommen sind die Europäische Union und Großbritannien bei ihren Brexit-Verhandlungen bislang nicht. Auf mehr Zeit für eine Einigung will man in London aber offenbar dennoch verzichten.

Am Freitag erteilte die britische Regierung einer Verlängerung der Verhandlungen mit der EU zu den Beziehungen nach dem Brexit über das Jahresende eine endgültige Absage. Bei Beratungen mit der EU habe er am Freitag "formal bestätigt, dass das Vereinigte Königreich die Übergangsphase nicht verlängern wird", erklärte der britische Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten, Michael Gove, auf Twitter. "Die Zeit für eine Verlängerung ist nun vorbei."

Barnier rügt "mangelnden Ehrgeiz" der Briten

Großbritannien werde "am 1. Januar 2021 die Kontrolle zurücknehmen" und seine "politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit wiedergewinnen", schrieb Gove weiter. Der Vize-Präsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, sagte, Gove sei in der Frage der Verlängerung in einer gemeinsamen Video-Konferenz am Freitag "sehr klar" gewesen. Die EU bleibe aber nach wie vor "offen für eine solche Verlängerung".

Damit wächst der Druck, bis zum Jahresende ein Abkommen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU zuwege zu bringen.

Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten, bleibt aber in einer Übergangsphase noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Die EU war für eine Verlängerung der Frist, um mehr Zeit für Verhandlungen zu haben. Großbritannien wendet sich aber seit Monaten strikt dagegen. Gelingt in der Übergangsphase kein Abkommen, wird ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen und anderen Handelshemmnissen erwartet.

Um angesichts der beschränkten Zeit doch noch eine Einigung erzielen zu können, kündigte London an, die Verhandlungen nun intensivieren zu wollen. Man habe einem beschleunigten Zeitplan für die Handelsgespräche zugestimmt., hieß es. Vom 29. Juni bis zum 27. Juli sollten wöchentliche Sitzungen abgehalten werden, "ein Mix aus formellen Verhandlungsrunden und kleineren Gruppentreffen".

Die EU-Spitzen haben für Montag eine Videokonferenz mit dem britischen Premierminister Boris Johnson vereinbart, um eine Zwischenbilanz zu den Verhandlungen über ein Handels- und Partnerschaftsabkommen zu ziehen. Beide Seiten sind sich einig, dass bisher kaum etwas erreicht wurde.

dpa/rtr/mihec