Brexit ohne Deal - so viele Jobs sind in Gefahr

Noch gibt sich Boris Johnson optimistisch. "Wir schaffen das", sagte Großbritanniens neuer Premier am Mittwochabend auf Deutsch in Berlin, wo er Bundeskanzlerin Angela Merkel seine Aufwartung machte - und sich in Sachen Brexit durchaus kompromissbereit gab. Johnson war Ende Juli auf einem Hardliner-Ticket zunächst an die Spitze der Konservativen Partei und damit ins Premierministeramt gerückt.

Johnson gab sich in Berlin plakativ gesprächsbereit, auch bezogen auf die umstrittene Backstop-Frage zur Grenze zwischen Irland und Nordirland. Laut einer Studie der Universität Leuven, die Statista illustriert hat, steht für Johnson potenziell am meisten auf dem Spiel, sollte es zu keinem Deal zwischen Großbritannien und der EU kommen: Von den 1,7 Millionen Arbeitsplätzen, die durch einen harten Brexit verloren gehen könnten, verorten die Leuvener über 500.000 in Großbritannien. Am zweitstärksten betroffen wäre laut Studie Deutschland.

Irland laut Ifo-Institut mit höchstem Wohlstandsverlust

Doch nicht nur Tausende Arbeitsplätze sind durch einen harten Brexit bedroht. Ein EU-Abschied Großbritanniens ohne Scheidungsvertrag wird laut einer Untersuchung des Ifo-Instituts auch zu spürbaren Wohlstandsverlusten in Großbritannien und vielen EU-Ländern führen. Der Ifo-Studie zufolge träfe ein Brexit ohne Deal Irland besonders hart. Dort würde das Wohlstandsniveau bei diesem Szenario um 8,16 Prozent fallen, wie die Münchner Forscher am Freitag mitteilten.

Luxemburg müsste ein Minus von 5,23 und Malta von 5,19 Prozent verkraften. Für das Vereinigte Königreich selbst beliefe sich der Wohlstandsverlust auf 2,76 Prozent, für Deutschland dagegen nur auf 0,72 Prozent. "Die Auswirkungen eines harten Brexit würden die Mitgliedsstaaten der EU unterschiedlich hart treffen", fasste Ifo-Forscherin Marina Steininger das Ergebnis der Studie zusammen.

Die weltgrößte Volkswirtschaft USA etwa wäre nur mit einem Mini-Minus von 0,01 Prozent betroffen. Es gäbe aber auch Profiteure, wie Taiwan mit einem Wohlstandsgewinn von 0,13 Prozent, China mit plus 0,05 Prozent und Indien mit plus 0,02 Prozent. Eine zunehmende Verunsicherung von Investoren und veränderte Wechselkurse könnten die negativen Folgen allerdings noch erhöhen.

luk