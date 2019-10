Bei den Verhandlungen zu einem Brexit-Abkommen stehen die EU und Großbritannien nach Informationen von Insidern kurz vor einer Einigung. Beide Verhandlungsparteien stünden unmittelbar vor einer Übereinkunft zu einem Textentwurf, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich auf zwei namentlich nicht genannte Quellen, die mit dem Stand der Verhandlungen vertraut seien.

Wie es weiter hieß, gibt es neue Vorschläge, die darauf abzielen, die zuletzt von Großbritannien ins Spiel gebrachten Zollbestimmungen für Nordirland zu präzisieren. Die weitere Entwicklung hänge davon ab, ob der britische Premierminister Boris Johnson auf die Unterstützung der protestantischen und unionistischen DUP-Partei in Nordirland bauen könne.

Nach Einschätzung der Insider sei die Einigung auf einen Textentwurf am Mittwoch möglich, hieß es weiter. Auch der britische "Guardian" berichtete, am Mittwoch könne ein Entwurf veröffentlicht werden. "Ein Abkommen scheint mittlerweile in greifbarer Nähe", sagte zudem der Linken-Europaabgeordnete Martin Schirdewan am Dienstagnachmittag nach einer Unterrichtung durch EU-Unterhändler Michel Barnier. Zwei andere EU-Vertreter wiesen den "Guardian"-Bericht allerdings als "deutlich zu früh" zurück.

Die Zeit drängt: In einem Wettlauf gegen die Zeit hatten die Europäische Union und Großbritannien im Verlauf des Tages nach einer Brexit-Lösung gesucht. Bis Mittwoch müsse ein neuer Vertragstext stehen, damit er beim EU-Gipfel diese Woche gebilligt werden könne, berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa) aus deutschen Regierungskreisen.

Zuletzt hatte beide Seiten die Einigungschancen betont. Doch wurden auch längere Verhandlungen nicht ausgeschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte, man werde bis zur letzten Minute für einen geregelten EU-Austritt arbeiten.

Der britische Premierminister Johnson zielt auf einen Deal beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag, um den Brexit wie geplant am 31. Oktober zu vollziehen. Sonst müsste der Premier nach einem britischen Gesetz ab Samstag eine Fristverlängerung bei der EU beantragen. Zuletzt hatte Johnson Zugeständnisse in der umstrittenen Irland-Frage gemacht. Doch der EU reicht dies noch nicht ganz.

dpa-afx