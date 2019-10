In das Brexit-Drama kommt wenige Tage vor dem angepeilten Austrittsdatum Großbritanniens Bewegung: Laut Quellen aus der EU werde einmal mehr der Vorschlag diskutiert, Zollkontrollen nicht an der Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland, sondern auf der irischen See stattfinden zu lassen. Eine solche Alternative zum "Backstop" hatte die britische Regierung bislang abgelehnt, doch inzwischen scheint sich London in dieser Frage zu bewegen.

Angesprochen auf mögliche Fortschritte sagte Frankreichs Präsident Macron nur: "Lasst uns die folgenden Stunden abwarten". Auch EU-Chefverhandler Michel Barnier habe die Möglichkeit angedeutet, dass sich Großbritannien eine solche Lösung inzwischen vorstellen könnte. An den Börsen bauten die europäischen Indizes wie Euro Stoxx 50 Börsen-Chart zeigen und der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen ihre Kursgewinne aus.

Genährt wurde der Optimismus von Aussagen des irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar. Dieser bezeichnete nach einem "sehr positiven" Treffen mit seinem britischen Kollegen Boris Johnson. Ein Kompromiss im Brexit-Streit sei in greifbarer Nähe, so Varadkar.

Britisches Pfund mit größter Aufwertung seit drei Monaten

Johnson will sein Land wie geplant zum 31. Oktober aus der EU führen. Knackpunkt bei den Gesprächen ist das künftige Grenzregime zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland. Die EU will eine harte Grenze verhindern, auch um ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts zu vermeiden.

Am Devisenmarkt lösten die Hoffnungen auf eine Einigung bis zum EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag eine Rally beim Pfund Sterling aus. Die britische Währung verteuerte sich seither um jeweils mehr als zwei Cent auf knapp 1,25 Dollar und gut 1,13 Euro. Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets mahnt allerdings zur Besonnenheit. "Jeglicher Deal muss nicht nur von der EU, sondern auch vom Unterhaus verabschiedet werden." Das britische Parlament sei derzeit aber nicht gerade bekannt dafür, sich auf irgendetwas einigen zu können.

la/reuters/dpa