Deshalb stellen ihm die Dänen nun öfter bange Fragen: "2029 rollt unser erster Zug durch den Tunnel, seid ihr auf der anderen Seite dann auch fertig?" Ob die Deutschen das schaffen, liegt nun auch und vor allem in der Verantwortung von Minister Madsen, der zuvor Bürgermeister von Rostock und auch schon Unternehmer war. "Wir müssen schneller werden", sagt Madsen dazu.

Die Aufgaben sind tatsächlich groß, denn nahezu die komplette Hinterlandanbindung durch Ostholstein bis Lübeck muss auf einer Strecke von 88 Kilometern erneuert werden. Das betrifft die Schiene und auch den Autoverkehr – und wird immer wieder durch Klagen behindert. Während es in Dänemark nur eine zweistellige Zahl von Planfeststellungsklagen gegen das Projekt gab, waren es in Deutschland etwa 1400, berichtet Madsen. "Man kann sich als Gemeinde ja gerne mit seinen Wünschen einbringen und eine gemeinsame Lösung finden, doch wir beschäftigen uns hier fast nur noch mit Klagen." So hat die Deutsche Bahn die Strecke in mehrere einzelne Planungsabschnitte aufgeteilt, die Möglichkeiten für weitere Klagen nehmen dadurch ebenfalls zu.