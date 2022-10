Britischer Finanzminister sorgt mit Steuersenkungsplänen für Unruhe

Zur Beruhigung der Anleger hatte die britische Notenbank erst am Dienstag den Kauf inflationsgeschützter Papiere angekündigt. Diese werden in der Regel von Pensionsfonds gehalten. BoE-Gouverneur Andrew Bailey (63) hatte am Dienstag ein Ende des temporären Kaufprogramms zum Wochenende hin angedeutet. Die Pensionsfonds und andere Investoren hätten drei Tage Zeit, um ihre Probleme zu lösen. "Wir haben mitgeteilt, dass wir bis zum Ende der Woche aussteigen wollen. Wir denken, dass die Rebalancierung sein muss."

Der neue britische Finanzminister Kwasi Kwarteng (47) hatte jüngst mit Plänen für schuldenfinanzierte Steuersenkungen Zweifel an der Finanzierbarkeit dieser Entlastungen geschürt. Milliardenschwere Geldspritzen der BoE beruhigten die Lage nur kurzfristig. Die Notkäufe der britischen Notenbank verhinderten offenbar einen Finanzkollaps der britischen Finanzwelt. Danach kam es in mehreren Wellen immer wieder zu einem Ausverkauf am Anleihenmarkt. Laut der Notenbank entstand dadurch eine "materielle Gefahr" für die Finanzstabilität, der sie mit den zusätzlichen Notmaßnahmen begegnen will.