Die Notenbank in London hat den Leitzins auf das höchste Niveau seit 15 Jahren angehoben. Um die Inflation in den Griff zu bekommen, beschloss die Bank of England (BoE) am Donnerstag eine Erhöhung um einen viertel Punkt auf 5,25 Prozent. Es ist die 14. Anhebung in Folge. Im Juni hatte die Notenbank den Leitzins noch um einen halben Prozentpunkt erhöht. Die Entscheidung fiel nicht einstimmig. So stimmten sechs Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss für eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Zwei Mitglieder sprachen sich für einen größeren Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte aus. Ein Mitglied war für einen unveränderten Leitzins.