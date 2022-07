Auswirkungen des starken Dollar

Ein starker Dollar gegenüber dem Euro hat Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen. Für Geschäftsreisende und Touristen aus dem Euro-Raum in die USA wird der Aufenthalt in den USA deutlich teurer. Zugleich werden Güter, die aus den USA nach Europa importiert und in Dollar abgerechnet werden, für die europäischen Importeure teurer. Ein starker Dollar ist also ein Nachteil für exportierende Unternehmen aus den USA, da ihre Produkte durch den starken Dollar verteuert werden.

Importe aus USA werden teurer, Exporte in USA werden günstiger

Gleichzeitig werden Exporte aus der Europäischen Union in die USA durch den schwachen Euro günstiger. Für Exportnationen wie Deutschland ist ein schwacher Euro tendenziell hilfreich, da er die Exportprodukte verbilligt und die Wettbewerbsposition der exportierenden Unternehmen verbessert.