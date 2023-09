Bundesstaat, Staatenbund, Vaterländer, Mutterländer

Immer noch fehlt es an einer vernünftigen föderalen Finanzverfassung, einer klaren Aufgabenteilung zwischen nationaler und europäischer Ebene – inklusive funktionsfähiger Schuldenregeln. Wie ein solches Modell aussehen könnte, hat Mario Draghi (76), der frühere EZB-Chef und italienische Ministerpräsident, gerade in einem Gastbeitrag für den "Economist" skizziert. Er hat recht.

Es geht nicht nur darum, ein Auseinanderbrechen der Währungsunion und des Binnenmarkts zu verhindern. Die EU müsse ihre Entscheidungsprozesse und die Funktionsweise ihrer Institutionen einer kritischen Revision unterziehen, hat Ratspräsident Charles Michel (47) kürzlich gefordert. Bevor weitere Mitgliedstaaten hinzukämen, müsse die Union erstmal selbst beitrittsfähig werden.

Auf dem Balkan wartet ein halbes Dutzend Staaten auf den EU-Beitritt. Dazu kommt die Ukraine, ein großer, relativ armer und in Teilen vom Krieg zerstörter Staat, dessen Wiederaufbau hunderte Milliarden Euro kosten wird. Angesichts der geopolitischen Lage wird die EU kaum umhinkommen, diese Kandidaten aufzunehmen. Andernfalls würden China, Russland und andere das Vakuum nutzen und versuchen, noch mehr Einfluss in Europa zu gewinnen. Den USA, auf deren militärische Hilfe wir für unsere äußere Sicherheit angewiesen sind, wäre ein Draußen-vor-der-Tür-Szenario jedenfalls nicht vermittelbar.

Sogar ein EU-Beitritt der Türkei rückt wieder in den Bereich des Denkbaren. Beim Nato-Gipfel in Vilnius vor einigen Wochen hat Charles Michel Präsident Recep Tayyip Erdogan (69) erneute Gespräche in Aussicht gestellt. Die Türkei wäre aus dem Stand der mit Abstand größte Mitgliedstaat und hätte entsprechendes Gewicht. Klar ist aber auch: Eine Megaerweiterung inklusive Türkei und Ukraine würde die Union in ihrer heutigen Verfassung sprengen.

Wie kommen wir durch diese komplizierte Gemengelage? Wie können wir besser, schneller, effizienter werden? Die EU sollte Europas historische Wurzeln wiederentdecken.

Zwischen Zentralisierung und Wettbewerb

Kurz gesagt, in seiner neuzeitlichen Geschichte wurde Europas Entwicklung von drei Faktoren beeinflusst: heftiger zwischenstaatlicher Konkurrenz, intensivem Austausch von Gütern und Ideen und einer gewissen Vereinheitlichung. Mittel- und Kleinstaaten rangen miteinander um Vorherrschaft und Eigenständigkeit. Die Kirche und die fortbestehende Rechtstradition des römischen Reiches boten eine gemeinsame Basis, auf der Handel und kultureller Austausch gedeihen konnten. Europas lange Küsten und schiffbaren Flüsse wiederum boten die geographischen Bedingungen dafür.

Historiker haben verschiedentlich darauf hingewiesen, dass dies ein ziemlich ungewöhnlicher Mix war. In China beispielsweise war es schon früh zu einer imperialen Vereinheitlichung gekommen, bei begrenztem Austausch aufgrund der unwegsamen Geographie einer großen Landmasse. In Europa hingegen herrschte scharfe Konkurrenz der Staaten und (später) der Nationen. Das stachelte zu immer neuen Höchstleistungen an – in Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Technik, Militär.

Der intensive Wettbewerb machte Europa einerseits so mächtig, dass es im 18. und 19. Jahrhundert globale Dominanz erlangte. Andererseits führte das Ringen um Vorherrschaft zu endlosen Kriegen. Als im 20. Jahrhundert schließlich die Kämpfe mit industriellen Mitteln ausgetragen wurden, geriet der Kontinent an den Rand der totalen Selbstzerstörung.

EU verharrt in Zwischenzustand

Der Prozess der europäischen Integration ist eine direkte Folge der beiden Weltkriege. Indem die Nationalstaaten mit gemeinsamen Institutionen überbaut wurden, sollte der Wettbewerb in friedlichen und produktiven Bahnen bleiben. Binnenmarkt und Euro sind gewissermaßen die vorläufigen Endpunkte dieses Ansatzes – eines großen Vereinheitlichungsprogramms von Normen und Regeln, damit der Wettbewerb gedeihen könnte.

Doch die Vereinheitlichung ist auf halber Strecke stecken geblieben. Es gibt ein begrenztes EU-Budget, aber keinen Über-Haushalt, der systematisch Gelder in große Infrastrukturprojekte (Verkehr, Energie) oder eine gemeinsame Armee leiten sowie einen einheitlichen Kapitalmarkt abstützen könnte. Wir haben eine Währungsunion, aber keine vollständige Kapitalmarkt-, Banken- oder Fiskalunion. Es gibt auch keinen einheitlichen Markt für Dienstleistungen, keine einheitliche Zuwanderungs- oder Asylpolitik. Oder besser: Es gibt all das nur in Ansätzen.

Die EU verharrt in einem Zwischenzustand. Damit gerät die Union immer mehr ins Hintertreffen gegenüber anderen großen Mächten und Wirtschaftsräumen, die in der Lage sind, ihre Kräfte zu bündeln. Die Forderung nach einer stärkeren Zentralisierung in Schlüsselbereichen, wie sie Draghi erhebt, ist deshalb richtig.

Was dabei jedoch in Vergessenheit zu geraten droht, ist die jahrhundertealte Tradition des intensiven Wettbewerbs. Europa wird seine beträchtlichen Produktivitätsreserven nur aktivieren können, wenn die Mitgliedstaaten untereinander hart und fair um die besten Lösungen konkurrieren und dadurch voneinander lernen. Es geht nicht nur um gemeinsame Sicherheit und Solidarität, vor allem geht es um Eigeninitiative. Was funktioniert, was nicht? Das ist Ergebnis ziemlich eindeutig.

Topperformer Dänemark

Es gibt wenige Topperformer in der EU. Für mich ist ein Kandidat, der sich in einiger Hinsicht als Vorbild anbietet, Dänemark. Wie andere nordische Länder, verbindet das Land ein hohes Maß an sozialer Absicherung mit offenen Märkten und Wettbewerb.

Die Erfolge sind bemerkenswert: Dänemark ist eine der reichsten Volkswirtschaften auf dem Kontinent. Der Sozialstaat wird allein über allgemeine Steuern finanziert, nicht über Beiträge der Beschäftigten und Arbeitgeber. Das entlastet die Arbeitskosten. Weil viel dafür getan wird, Arbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen, ist die Erwerbsbeteiligung hoch. Der Staat gibt überdurchschnittlich viel für Bildung aus, was sich in guten Ergebnissen im Rahmen der Pisa-Tests niederschlägt. Auch bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung gehört Dänemark zur Spitzengruppe.

Die Einkommensverteilung ist im internationalen Vergleich ausgesprochen gleichmäßig. Der Ausstoß an klimaschädlichen Gasen ist pro Kopf der Bevölkerung um ein Drittel niedriger in Deutschland. Die Staatsfinanzen sind grundsolide, die Verschuldung liegt bei unter 40 Prozent der Wirtschaftsleistung, während im westlichen Schnitt inzwischen 100 Prozent die Norm ist.

Wir EU-Bürger können von den nordischen Errungenschaften lernen

Um Einwänden vorzugreifen: Diese Ballung von guten Ergebnissen resultiert nicht daraus, dass Dänemark zwar EU-, aber nicht Euro-Mitglied ist. Die Zentralbank in Kopenhagen betreibt praktisch die gleiche Geldpolitik wie die EZB, denn die Krone ist seit 1999 fest an den Euro gebunden.