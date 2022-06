Einschränkungen bei den Gaslieferungen aus Russland erleben derzeit auch Deutschland, Österreich, Italien und Tschechien. So meldete Italiens teilstaatlicher Gasversorger Eni ebenfalls am Freitag, Gazprom habe nur 50 Prozent der bestellten Liefermenge zusagt. Eigentlich habe Italien an diesem Tag 63 Millionen Kubikmeter Gas aus Russland bestellt. Schon in den vorigen Tagen waren die Gaslieferungen gedrosselt worden: am Mittwoch um 15 Prozent und am Donnerstag um 35 Prozent der bestellten Mengen.

Auch der tschechische Energieversorger CEZ ist von einer teilweisen Drosselung der Erdgaslieferungen aus Russland betroffen. Gazprom habe CEZ über eine Kürzung der Lieferungen informiert, teilte das Prager Unternehmen am Donnerstag mit. Es handele sich jedoch nur um einen kleineren Teil des Bedarfs, der nun durch Erdgas aus anderen Quellen gedeckt werde. Tschechien war nach Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat-Zahlen im vergangenen Jahr komplett von russischem Erdgas abhängig. Aus Österreich wird ebenfalls eine Reduzierung der Liefermengen gemeldet, ebenso aus der Slowakei. Gänzlich eingestellt hat Gazprom die Lieferungen an Dänemark, Polen, Bulgarien, die Niederlande und Finnland, auch Shell erhält kein Gas mehr aus Russland.