Die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck daran, die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu verringern und schrittweise ganz aufzuheben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne, 52) hat die Menschen in Deutschland nochmals dazu aufgerufen, Energie zu sparen. "Ich bitte jeden und jede, jetzt schon einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten", sagte er vergangene Woche vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges.

Durch Einsparungen wäre ein Importstopp russischer Öllieferungen weniger schmerzhaft. Deutschland könnte sich womöglich früher zu einem Öl-Embargo durchringen. "Wir können nur unabhängiger von russischen Importen werden, wenn wir es als großes gemeinsames Projekt ansehen, an dem wir alle mitwirken", sagte Habeck.

Auch Wirtschaftsweise Veronika Grimm wirbt im Interview mit manager magazin für Anreize zum Energiesparen. "Der Effekt von Einsparungen sollte nicht unterschätzt werden", betont Grimm. Nach Berechnungen der Internationale Energieagentur (IEA) können zehn Sofortmaßnahmen die Ölnachfrage in Industrieländern in Höhe von insgesamt 44,6 Millionen Barrel pro Tag binnen vier Monaten um 2,7 Mio. Barrel pro Tag senken – das entspricht fast der Hälfte der russischen Ölimporte in die OECD-Länder, darunter Deutschland und weitere westliche Industrieländer. Deutschland bezieht mit rund 835.000 Barrel pro Tag 30 Prozent seiner Öleinfuhren aus Russland, die OECD 26 Prozent.

Welche Maßnahmen das sind und wie effektiv sie sind – ein Überblick: 1. Tempolimit auf Autobahnen In den meisten Ländern der Europäischen Union gilt auf Autobahnen ein generelles Tempolimit zwischen 100 km/h und 140 km/h – außer in Deutschland. Schon 10 km/h weniger an Geschwindigkeit können den Kraftstoffverbrauch von Autos, leichten Nutzfahrzeugen und LKW deutlich verringern. 1973 zu Zeiten der Ölkrise senkten die USA und mehrere europäische Länder ihre Geschwindigkeitsbegrenzungen, um den Ölverbrauch zu drosseln. Heute wird die Maßnahme meist genutzt, um Stau und/oder Luftverschmutzung vorzubeugen oder um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Wirkung: Verringern Autos ihre Geschwindigkeit von 100 bis 140 km/h auf Autobahnen um 10 km/h, können kurzfristig rund 290.000 Barrel Öl pro Tag eingespart werden. Kommen LKW hinzu, fallen weitere 140.000 Öl pro Tag (hauptsächlich Diesel) weg. Insgesamt macht das 8 Prozent der russischen Ölimporte in die OECD-Staaten aus. 2. Dreimal pro Woche Homeoffice Das Pendeln mit dem privaten PKW zur Arbeitsstätte verbrauchte vor der Pandemie in den Industrieländern täglich rund 2,7 Millionen Barrel Öl. Wie sich in der Corona-Pandemie gezeigt hat, kann rund ein Drittel der Arbeitstätigkeiten in diesen Ländern auch von zu Hause aus erledigt werden. Im Schnitt pendeln Beschäftige in Europa rund 15 km zur Arbeit.

Homeoffice bis zu dreimal in der Woche spart nicht nur Öl, sondern bei den Rekordspritpreisen auch eine Menge Kraftstoffkosten. So könnte die Bundesregierung die Homeoffice-Pflicht wieder einführen und Betriebe ihren Mitarbeitern flexibles Arbeiten ermöglichen, was vor allem im Sommer angesichts der Klimaanlagen in vielen Büros den Ölverbrauch spürbar senkt. Wirkung: Ein Tag im Homeoffice spart 170.000 Barrel Öl pro Tag, drei Tage sogar 500.000 – das sind etwa 9 Prozent des russischen Ölimporte in die Industrieländer. 3. Autofreie Sonntage in Städten Der autofreie Sonntag ist eine Maßnahme aus der Ölkrise 1973, als die Bundesregierung mit dem sogenannten Energiesicherungsgesetz auf den Preisschock reagierte. Dies sah nicht nur Fahrverbote, sondern auch Tempolimits vor. Damals führten Länder wie die Schweiz, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland autofreie Sonntage ein. Neuerdings nutzen auch Städte, etwa Brüssel, Edinburgh und Vancouver, die Maßnahme um die öffentliche Gesundheit zu fördern. Das Ziel: Mehr Menschen legen Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück – und senken so Spritverbrauch. Die Maßnahme kann durch Bußgelder und Straßensperrungen relativ einfach durchgesetzt werden.

Wirkung: Würde jeder Sonntag in Großstädten als autofreier Tag deklariert, würden 380.000 Barrel Öl pro Tag eingespart, etwa 7 Prozent der russischen Ölimporte der OECD. Wird nur einmal im Monat ein autofreier Sonntag umgesetzt, verringert sich der Verbrauch um 95.000 Barrel Öl täglich. 4. Vergünstigung des öffentlichen Nahverkehrs und Anreize für Fuß- und Radverkehr Um den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad attraktiv zu machen, investieren viele Staaten bereits in den öffentlichen Nahverkehr. Insgesamt wollen die Industrieländer in den nächsten zwei Jahren rund 2,5 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rad- und Gehwegen investieren. Zusätzliche Anreize zum Spritsparen schaffen reduzierte Fahrkartenpreise für öffentliche Busse und Bahnen oder Anreizprogramme für den Kauf von E-Bikes, vor allem in Städten mit längeren Fahrtstrecken. Mehrere Städte – darunter Paris, London und Brüssel – setzen parallel darauf, Autofahren weniger attraktiv zu machen, indem sie zahlreiche Tempo-30-Zonen einrichten. Wirkung: Durch kurzfristige Maßnahmen ließe sich der Ölverbrauch, soweit machbar, um 330.000 Barrel reduzieren, 5 Prozent der Ölimporte aus Russland. 5. Wechselnde Fahrverbote für Privatautos in Großstädten Je nach Wochentag wechseln die Fahrverbote für Privatautos mit geraden bzw. ungeraden Nummernschildern. Diese Maßnahme ist in Italien lange Tradition, seit sie in der ersten Ölkrise den autofreien Sonntag ablöste. Seit den 80er-Jahren wird das Wechselmodell immer wieder eingesetzt, um Staus und Luftverschmutzungsspitzen zu vermeiden. Allerdings ist die Maßnahme nicht so einfach umsetzbar und dürfte logistische Bedenken sowie Gerechtigkeitsfragen aufwerfen, da Haushalte mit mehreren Autos ausweichen könnten. Wirkung: Bei einem Wechselmodell an zwei Tagen in der Woche könnten kurzfristig rund 210.000 Barrel Öl und damit knapp 4 Prozent des russischen Öls eingespart werden. 6. Fahrgemeinschaften und weitere Maßnahmen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs Häufig sitzt nur eine Person im Wagen, im Schnitt sind es 1,5 in Industrieländern. Durch Fahrgemeinschaften für außerstädtische Fahrten lässt sich der Ölbedarf verringern und gleichzeitig Geld sparen. Der Staat kann dazu Anreize schaffen, beispielsweise durch eigene Fahrspuren, Parkplätze an Verkehrsknotenpunkten und ermäßigte Mautgebühren für Autos mit mehreren Insassen. Wirkung: Würde auf jeder zehnten Fahrt die Besetzung der Fahrzeuge um die Hälfte zunehmen, könnte der tägliche Ölverbrauch bei gleichzeitigen Anreizen für einen geringeren Kraftstoffverbrauch um rund 470.000 Barrel sinken, mehr als 8 Prozent der Öleinfuhren aus Russland.

7. Spritsparende Touren im Güterstraßenverkehr LKW zählen zu den größten Dieselverbrauchern. Umweltschonendes Fahren ist daher besonders wirksam im Güterverkehr. Anreize für eine verbesserte Logistik durch optimierte Auslastungen und weniger Leerfahrten sowie Förderungen von B2B-Kooperationen und dem Einsatz digitaler Technologien können den Ölverbrauch kurzfristig senken und Instandhaltungskosten gering halten. Wirkung: Durch "Eco Driving"-Maßnahmen lassen sich mit rund 320.000 Barrel Öl täglich 6 Prozent der russischen Ölimporte einsparen. 8. Hochgeschwindigkeits- und Nachtzüge statt Flugverkehr Über die Verlagerung von Inlandsflügen auf den Schienenfernverkehr auf Kurzstrecken von weniger als 1000 km wird schon lange diskutiert. Wie eine entsprechende Maßnahme aussehen könnte, zeigt das Nachbarland Frankreich. Dort müssen Flüge gestrichen werden, wenn der Zielort innerhalb von zweieinhalb Stunden anderweitig erreicht werden kann. Wirkung: Der Umstieg auf die Schiene spart 40.000 Barrel Öl ein, knapp 1 Prozent des russischen Öls. 9. Vermeidung von Geschäftsflügen bei alternativen Optionen Virtuelle Geschäftstreffen per Videoschalte ersetzen seit der Pandemie einen Großteil der Geschäftsreisen per Flugzeug. Ein Sitzplatz in der Premiumklasse verbraucht angesichts der Platzvorschriften an Bord dreimal so viel Öl wie ein Sitzplatz in der Economy Class. Um zu vermeiden, dass schwach ausgelastete Routen trotz rückläufiger Zahl von Geschäftsreisen aufrechterhalten werden, könnte der Staat eine flexible Zuweisung von Start- und Landezeiten ermöglichen. Wirkung: Spart kurzfristig täglich 260.000 Barrel Öl ein, 5 Prozent des Öls aus Russland. 10. Mehr Elektro- und kraftstoffsparendere Fahrzeuge Lieferengpässe bei Halbleitern, Rohstoffen und anderen Materialien, die für die Produktion von Elektro-Fahrzeugen nötig sind, belasten die Hersteller. Maßnahmen müssen daher darauf abzielen, gestörte Lieferketten in der Automobilzulieferindustrie kurzfristig durch Kapazitäten an weniger betroffenen Standorten auszugleichen. Dabei müssten Flottenbestellungen möglichst vorrangig behandelt werden. Zudem können Abgaben zur Sanktionierung emissionsintensiver Fahrzeuge und Kraftstoffeinsparungsziele den Kraftstoffverbrauch senken. Wirkung: Mit Blick auf die Absatzprognosen der nächsten vier Monate für Elektro- und kraftstoffsparendere Autos können kurzfristig über 100.000 Barrel Öl, knapp 2 Prozent der russischen Ölimporte, eingespart werden.