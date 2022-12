Vorreiterland So weit liegt Norwegen bei E-Autos vor Deutschland

Von 2010 bis März 2020 stieg der Anteil der Elektroautos im Straßenverkehr laut Verband von null auf 10 Prozent. Die Verdopplung auf 20 Prozent sei nun in weniger als drei Jahren gelungen.

Zum Vergleich: In Deutschland steigt der Anteil elektrisch betriebener Autos zwar rasant. Er befindet sich aber noch auf einem weitaus niedrigeren Niveau als etwa in Norwegen. Laut Statista hatten reine Elektroautos 2021 einen Anteil von 0,64 Prozent am gesamten deutschen Pkw-Bestand. Hinzu kamen noch 0,58 Prozent Plug-in-Hybride, so Statista (siehe Grafik).