Deutscher Städtetag Dramatischer Fachkräftemangel in Krankenhäusern und Kitas

Der Deutsche Städtetag sieht einen dramatischen Fachkräftemangel in Krankenhäusern, bei der Pflege und in der Kinderbetreuung. "Wir rechnen mit 230.000 fehlenden Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas sowie 300.000 fehlenden Pflegekräften in den kommenden Jahren", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy.