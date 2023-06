Nach etwa einer Dreiviertelstunde im Gerichtssaal wird der Ex-Präsident offenkundig ungeduldig. Kurz nach dem Gerichtstermin rauscht er mit seiner schwarzen Autokolonne wieder raus aus der Tiefgarage und legt wenig später mitsamt Entourage einen Stopp in einem kubanischen Restaurant ein. In dem Lokal im Stadtteil Little Havanna in Miami lässt er sich von Anhängern feiern, macht Fotos mit Fans, schüttelt Hände, reckt den Daumen in die Höhe und lächelt in Kameras. Jemand spricht ein Gebet für ihn. "Essen für alle", ruft Trump in den Raum. Die Gäste im Restaurant jubeln. An seiner Seite auch hier: Walt Nauta.