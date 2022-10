Offensichtlich hat er das mit dem "Dank" auf irgendeine Weise bei einer Reihe davon bereits erledigt. Jedenfalls setzt er hinter vier Namen einen Haken, neben seinem Steuerberater sind das drei prominente SPD-Politiker: der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs (59) und der ehemalige Zweite Bürgermeister von Hamburg Alfons Pawelczyk (89). Beide hatten Olearius in den vergangenen Monaten eng beraten.

Der vierte Haken steht hinter dem Namen: Olaf Scholz.

Offenbar hat der Bankier den Eindruck, dass er dem damaligen Hamburger Bürgermeister und heutigen Kanzler zu Dank verpflichtet ist. Das Papier, das manager magazin vorliegt, war bisher nicht öffentlich und ist in dieser Woche in dem Buch "Die Akte Scholz", das die Autoren dieses Textes geschrieben haben, erstmals erwähnt. Die handschriftlichen Aufzeichnungen werfen ein weiteres Schlaglicht auf Scholz' Rolle in dem Steuerfall. Weitere bisher nicht veröffentlichte Dokumente zeigen, dass noch ein weiterer bekannter SPD-Mann in den Fall verstrickt ist – und wie sehr ein Hamburger SPD-Politiker die Hand aufhielt.