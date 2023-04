Zukunft der Arbeit Schleichende Verarmung

Der wichtigste Grund für diesen Wandel: In den vergangenen Jahrzehnten ist eine demografische Welle über den Arbeitsmarkt hinweggegangen, die nun ausläuft. Als die Boomer, in den 50er- und 60er-Jahren geboren, ins Erwerbsleben drängten, waren sie so zahlreich, dass viele Schwierigkeiten hatten, einen Job zu finden. Nun verabschieden sie sich nach und nach in den Ruhestand – und reißen eine gigantische Lücke. Bis Mitte des nächsten Jahrzehnts werden 30 Prozent der Beschäftigten die gesetzliche Altersgrenze erreichen .