Seit gut sechs Jahren liegt der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) bei null Prozent – ​​beim nächsten Treffen des EZB-Rats am kommenden Donnerstag soll sich dies jedoch ändern. Nachdem weltweit Zentralbanken die Leitzinsen bereits deutlich erhöht haben, steht damit auch die Zinswende in der Eurozone kurz bevor. Um die grassierende Infaltion in den Griff zu bekommen, trauen EZB-Kenner der Zentralbank auch einen großen Zinsschritt von 0,50 Prozent zu. Für Verbraucher hat die anstehende Zinserhöhung vielfältige Auswirkungen.