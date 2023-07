Nochmal die Frage: Wie weit müssen die Zinsen steigen? Wann sind sie "hinreichend restriktiv"?

Zielmarke: sechs Prozent plus X?

Da die Notenbanker in den vergangenen Monaten selbst immer wieder die 70er und 80er Jahre als mahnendes Beispiel genannt haben, lohnt sich ein Blick auf diese Ära, um Aufschluss über ihr heutiges Denken und Handeln zu gewinnen. In den 70er Jahren schaukelte sich die Inflation in mehreren Episoden immer weiter auf. Es gab nur wenige Länder, die sich diesem Trend entziehen konnten, darunter die Bundesrepublik . In den USA kam es nach verbreiteter Lesart zur "Großen Inflation", weil die US-Notenbank Federal Reserve bei abflauenden Inflationsraten jeweils ziemlich bald den Fuß wieder von der Bremse nahm. Beim nächsten Schwung stieg die Inflation dann jedes Mal auf noch höhere Niveaus.

Erst nachdem die Fed die Zinsen 1980/81 dramatisch angehoben hatte, in der Spitze auf über 19 Prozent, bekam sie die Inflation nachhaltig unter Kontrolle. Auch dann hielt sie die Zinsen noch weit über der Kerninflationsrate. Das heißt: Die Zinsen waren real, also nach Abzug der Kerninflation, positiv, und zwar deutlich. So ging das mehr als ein Jahrzehnt lang.

Von derartigen Verhältnissen sind wir in der Eurozone bislang weit entfernt. Ein paar Zahlen: Im Juni dieses Jahres lag die Inflation bei 5,5 Prozent. Rechnet man Energie und Nahrungsmittel heraus, betrug die Kernrate 5,4 Prozent, in der Tendenz immer noch leicht steigend . Folglich ist der Leitzins der EZB (vier Prozent) real immer noch negativ. Das heißt, die Geldpolitik der Notenbank regt tendenziell immer noch die Nachfrage an, statt sie zu dämpfen.

Leitzins müsste über der Inflationsrate liegen

Nimmt man die 80er Jahre als Storyboard für die 2020er, müsste der Leitzins über der Inflationsrate liegen, um "hinreichend restriktiv" zu sein – also nach gegenwärtigem Stand bei sechs Prozent plus X. Die Notenbanksätze würden für absehbare Zukunft nur langsam wieder sinken, mit gehörigem Sicherheitsabstand zur Inflationsrate. "Solange wie nötig" (Lagarde) könnte also leicht bedeuten: für den Rest des Jahrzehnts. Dazu kommt der Abbau der Wertpapierbestände bei den Notenbanken, der zusätzlich die Wirtschaft bremsen dürfte, weil dadurch die langfristigen Zinsen ansteigen (auch die sind noch real negativ).

Es wird wehtun

All das wird wehtun. Es sind wahrlich keine rosigen Perspektiven, aber keineswegs ein übertriebenes Szenario. Es wäre lediglich die Rückkehr zu den Bedingungen, wie sie vor der Finanzkrise von 2008/09 herrschten: Zinsen liegen über der Inflationsrate, sie sind also real positiv. Das ist der Normalfall. In Rezessionen kann es mal angezeigt sein, dass die Notenbanken helfen, einen Abschwung abzufangen. Aber das sind nur kurze Phasen.