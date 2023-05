Wohnungsmarkt Stress and the City

Eine Studie der OECD hat die Veränderung der Siedlungsmuster in 13 Mitgliedstaaten untersucht. Die Forscher stellten fest, dass Wohnimmobilien im Umland der Großstädte in Relation zu den Zentren deutlich im Preis zugelegt haben – ein Muster, das sich praktisch überall zeigt, von New York über London und Dublin bis Berlin und Wien.

Großstädte, die Gewinner des zurückliegenden Booms, können leicht in eine Abwärtsspirale geraten, warnen die Regionalforscher Gilles Duranton und Jessie Handbury von der Wharton School der University of Pennsylvania in einem soeben erschienen Arbeitspapier . Wenn die hochproduktiven Bürojobs weitgehend aus den Zentren verschwinden, weil die Leute im Homeoffice schaffen, dann schrumpfe auch das Angebot an Unterhaltung, Kultur und Zerstreuung. Umso unattraktiver würden die Städte auch als Wohnorte. Der Niedergang nimmt seinen Lauf – Stress and the City. Nur wenn es gelinge, die "Tagesökonomie wiederzubeleben" – also die Leute zurück ins Office zu locken –, lasse sich eine "lebendige Feierabendökonomie aufrechterhalten".

Wir steuern auf eine Entwicklung zu, in der die Kerne der Großstädte schrumpfen. Profitieren werden Stadtränder und das erweiterte Umland. Abgelegene ländliche Gegenden werden abgehängt. Diese Effekte dürften sich in stark auseinanderdriftenden Immobilienpreisen niederschlagen – ob uns das gefällt oder nicht.

Die wichtigsten Wirtschaftsereignisse der bevorstehenden Woche

Montag

Berlin – Zwischenzeugnis – Die OECD stellt ihren Deutschlandbericht vor sowie einen Umweltprüfbericht.

Berichtssaison I – Geschäftszahlen von Deutsche Wohnen, Biontech, Jungheinrich, Banca Monte dei Paschi di Siena, PayPal.

Dienstag

Berichtssaison II – Geschäftszahlen von Bad Fresenius, FMC, K+S, Evonik, Coty, Schaeffler, Hochtief, Carl Zeiss Meditec, Dürr, Hensoldt.

Peking – Trading all over the world – Neue Zahlen vom chinesischen Außenhandel.

Frankfurt – Stresstest D. – Jahrespresskonferenz der Finanzaufsicht Bafin. Achten Sie auf Hinweise zur Stabilität deutscher Banken und zum möglichen Überspringen der US-Bankenkrise auf Europa.

Mittwoch

Hannover – Es gipfelt wieder – Bund-Länder-Gipfel zu Flüchtlingskosten.

Wiesbaden – Inflation en détail – Detailzahlen zur Preisentwicklung im ersten Quartal in Deutschland.

Berichtssaison III – Geschäftszahlen von Munich Re, Eon, Siemens Healthineers, Heidelberg Materials, Evotec, Lanxess, Tui, 1&1, United Internet, Continental, Vestas, Crédit Agricole, ABN Amro, Walt Disney.

Donnerstag

Peking – Überraschend stabil – Chinas Statistikamt legt neue Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise vor. Bislang sind die Raten erstaunlich niedrig.

Berichtssaison IV – Geschäftszahlen von Deutsche Telekom, Bayer, Merck, Hannover Rück, RWE, Aurubis, Leoni, Nordex, Hapag-Lloyd, Thyssenkrupp, Knorr Bremse, Sixt, Jenoptik, Bechtle, ING, Telefonica, Mediobanca, Pirelli, Swiss Life, Rolls-Royce

Berlin – Baukrise, bei städtischen Engpässen – Kongress "80 Sekunden – Neues Bauen" der Bau- und Wohnungswirtschaft, mit Bundesbauministerin Geywitz (SPD), Justizminister Buschmann (FDP), Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) und anderen.

Freitag

Berichtssaison V – Geschäftszahlen von Allianz, BVB, Soc Gen, Richemont.

Sonntag

Ankara – Schicksalswahl – Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei. Es würde dem Land helfen, wenn es die Chance auf einen Neuanfang bekäme. Denn wie Präsident Erdoğan das eigentlich mögliche türkische Wirtschaftswunder vergeigt, tragisch.