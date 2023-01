Füllstände in Gasspeichern gehen zurück

Das Winterwetter hat in der vergangenen Woche das Gassparen offenbar erschwert: Laut der Bundesnetzagentur lag der Gasverbrauch in der dritten Kalenderwoche insgesamt 9,4 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021. In der Woche davor hatte der Rückgang vor allem wegen deutlich höherer Temperaturen noch bei 34 Prozent gelegen.

Die Füllstände in Deutschland gehen seit dem 9. Januar insgesamt zurück. Davor war - jahreszeitlich untypisch - mehr als zwei Wochen lang eingespeichert worden. Laut Deutschem Wetterdienst ist ab kommender Woche mit leicht steigenden Temperaturen zu rechnen.