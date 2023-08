In Deutschland zeichnet sich laut Bundesregierung noch kein Aufschwung am Konjunkturhorizont ab. Die noch schwachen außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen dämpften Produktion und Exportentwicklung, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums. Nach der Talfahrt im Winterhalbjahr habe sich die Konjunkturerholung auch im Frühsommer noch nicht eingestellt. Binnenwirtschaftlich zeigten sich mit der erwarteten vorsichtigen Belebung des privaten Konsums, der Dienstleistungen wie auch der Investitionen erste Lichtblicke, die sich im weiteren Jahresverlauf festigen dürften. Frühindikatoren wie Auftragseingänge und Geschäftsklima signalisierten jedoch keine nachhaltige Konjunkturbelebung.