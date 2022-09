Wirtschaft kritisiert Entlastungspaket "Der große Wurf ist es nicht"

"Kaufkraft wird gestützt"

Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) sieht in den Beschlüssen einen stabilisierenden Faktor. "All diese Maßnahmen stützen die Kaufkraft und dürften damit in den kommenden Monaten helfen, einen drastischen Rückgang der Konsumnachfrage zu vermeiden", sagte dessen wissenschaftlicher Direktor Sebastian Dullien. "Auch werden mit dem Paket einige Gerechtigkeitslücken in den bisherigen Entlastungspaketen geschlossen."