Skandal-Aufarbeitung beginnt AfD leitet Wirecard-Untersuchungsausschuss

Der Dax-Konzern Wirecard führte die Behörden an der Nase herum. Ein Untersuchungsausschuss will nun aufklären, was schiefgelaufen ist. Schon die Wahl des Vorsitzenden zeigt, wie kontrovers es künftig unter den Aufklärern zugehen könnte.