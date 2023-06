Anderswo mochte Unruhe herrschen: Großbritannien und die USA verstrickten sich in Brexit-Wirrungen und Trumpismus. In Frankreich trumpften die Rechten auf; wiederkehrende Protestwellen legten Teile des Landes lahm. Doch Deutschland rollte weiter, ein bisschen langweilig vielleicht, aber im Kern grundsolide. "Why the Germans do it better", erklärte der britische Buchautor John Kampfner noch 2020 seinen Landsleuten.

All das wirkt von heute aus betrachtet schon ziemlich weit weg, obwohl es doch tatsächlich erst wenige Jahre her ist.

Wir sind heute ein anderes, schwächeres Land

Dann kam Corona, und das Virus legte im Zeitraffer viele Schwächen offen, über die die Bundesbürger und ihre Regierenden lange großzügig hinweggesehen hatten: die superempfindlichen Lieferketten der Industrie, die es mit der Effizienz offenkundig übertrieben hatte; die quälend langsame Reaktion des föderalen Verwaltungsapparats mit seinen end- und häufig ergebnislosen Ministerpräsidentinnenkonferenzen; die administrative Unfähigkeit, versprochene Pandemie-Hilfen zügig auszuzahlen – das zählebige Überdauern des Fax-Geräts in der deutschen Verwaltung wurde zum Sinnbild für die verschleppte Digitalisierung.

Seit die Pandemie abgeflaut ist, ist Deutschland nicht mehr wie zuvor. Die Industrie schrumpft schleichend. Arbeitskräfteknappheit ist zum Massenphänomen geworden. Der russische Überfall auf die Ukraine offenbarte eine erschreckende Hilflosigkeit: militärisch, außenpolitisch, energiepolitisch. Es dauerte lange, bis die Bundesregierung in diesen vitalen Fragen halbwegs Tritt fasste.

Verheißung versus Realität

Dazu kommt der Klimawandel, der kein fernes Gruselszenario mehr ist, sondern messbare Realität. Und seine politischen Gegenmaßnahmen schlagen sich inzwischen im Leben der Bürger nieder – auf dem Konto und im Heizungskeller.

Während die Bundesregierung goldene Zeiten infolge von Industrie-, Energie- und Verkehrsumbau verheißt, erleben die Bürger das Gegenteil. Die Wirtschaft stagniert. In den vergangenen beiden Quartalen ist das Bruttoinlandsprodukt leicht geschrumpft; 2023 dürfte insgesamt ein Rezessionsjahr werden, sagen aktuelle Prognosen voraus. Wir stehen wieder am Ende der europäischen Dynamiktabelle, wie einst in den Neunzigern und frühen Nullerjahren.

Die Inflation schmälert die Realeinkommen, die bereits seit drei Jahren sinken. Ein Großteil der Einkommenszuwächse aus den guten Jahren seit 2006 ist aufgezehrt. Und was den Fußball angeht – nun ja. Es sieht nicht so aus, als stünde bei der EM im eigenen Land kommendes Jahr abermals ein Sommermärchen bevor.

Zweifellos wäre die aktuelle Seelenlage der Nation wieder mal reif für Pep Talk – wenn es denn so einfach wäre. Denn zunächst mal bräuchte es eine Strategie. Wie wollen wir als Deutsche und Europäer mit der radikal veränderten Situation umgehen? Wie soll dieses Land eigentlich in 30 Jahren aussehen? Wovon wollen die Bundesrepublik und ihre Einwohner dann leben? Was wird unser Platz sein in der Welt? Alles offene Fragen. Ein inhaltliches Vakuum tut sich auf, das die grassierende Unsicherheit verschärft.

Die allgemeine Verunsicherung ist groß

Der Befund, dass die Bundesrepublik derzeit die schwierigste Phase seit Generationen durchmacht, ist nicht übertrieben. Übrigens ergeht es anderen Ländern nicht anders. Nur trifft es in unserem Fall eine Nation, die besonders viel zu verlieren hat, wie der ifo-Ökonom Andreas Peichl kürzlich im SPIEGEL-Interview sagte – ein im Schnitt immer noch wohlhabendes, erfolgsverwöhntes Land, das vor kurzem noch vor Selbstvertrauen strotzte. Entsprechend groß ist jetzt die allgemeine Verunsicherung.

Dass es den heutigen Kindern mal besser gehen wird als der erwachsenen Generation, erwarten nur noch 30 Prozent. Eine große Mehrheit hingegen geht von Verschlechterung, bestenfalls Stagnation aus, wie eine Gallup-Umfrage ermittelt hat.

Unsicherheit als Pinball-Effekt

Die anhaltend hohen Notierungen unseres DoCMA-Unsicherheitsindikators zeigen an, dass wir in einem Umfeld leben, das nicht zur Ruhe kommt. Seit dem Mega-Schock der Corona-Pandemie geht es unerhört weiter: Inflation, Ukraine-Krieg, drastische Zinserhöhungen, schwelende Finanzkrise, Zuspitzung der geopolitischen Lage, eine innerlich zerrissene Regierungskoalition…

Unsere Methode (Details finden Sie hier ) erlaubt die Zerlegung in verschiedene Quellen der Unsicherheit. Am aktuellen Rand beobachten wir vor allem vier belastende Faktoren:

– Die Energie- und Klimaunsicherheit ist immer noch auf deutlich erhöhtem Niveau, auch wenn sie nach dem Allzeithoch vom vorigen Jahr gesunken ist.

– Wie sich die fortgesetzte geldpolitische Straffung durch die Notenbanken auswirkt – und wie weit die Zinsen steigen müssen, um die anhaltend hohe Inflation einzudämmen –, stiftet einige Unruhe.

– Als neuer Faktor sind die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz deutlich zutage getreten.

– Eigentlich untypisch für Deutschland, hat zuletzt auch die Innenpolitik zum Unsicherheitspanorama beigetragen, zumal durch den Koalitionsstreit um das Heizungsgesetz.

Letztlich jedoch ist es die Summe diverser Unsicherheitsfaktoren, die unseren Indikator insgesamt auf hohem Niveau hält. Das unterscheidet die derzeitige Phase maßgeblich von früheren Schocks. Das Brexit-Referendum beispielsweise spielte sich vor allem im Faktor "EU-Konflikte" ab. Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten stiftete Unsicherheit in den internationalen Beziehungen, blieb aber in ihren sonstigen Auswirkungen begrenzt. Seit Corona jedoch beobachten wir einen Pinball-Effekt, bei dem krisenhafte Ungewissheit von einem Feld zum anderen springt. Lässt sich diese negative Dynamik stoppen?

Wer ist Deutschland?

Unsicherheit ist schlecht, weil sie zu ängstlichem Abwarten verleitet. Das hat korrosive Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Ein uraltes Rezept gegen Unsicherheit besteht deshalb darin, langfristig angelegte Institutionen zu bauen, die in Zeiten wackliger Umweltbedingungen Stabilität stiften.

Entsprechend lässt sich der Unsicherheitsschock, den wir derzeit erleben, verstehen als Zusammenbruch von Institutionen, die mit den veränderten Bedingungen nicht mehr zurechtkommen. Insbesondere: Die US-gestützte Weltordnung samt zugehöriger Institutionen, die in den vergangenen Jahrzehnten die wirtschaftliche Globalisierung politisch abgestützt haben, bröckelt, weil andere Länder aufgeholt haben . Was an ihre Stelle treten wird, ist unklar. Solange bleibt es bei einem zwischenstaatlichen Ringen um Vormacht – eine destruktive Weltunordnung.