Entspannung am Gasmarkt

In der vergangenen Woche hatte bereits Netzagentur-Chef Klaus Müller (51) die Versorgungsprobleme zumindest für diesen Winter abgehakt. Eine Gasmangellage werde in diesem Winter "zunehmend unwahrscheinlich". Die Lage am Gasmarkt entspannt sich. Von einer Trendwende oder einem Ende der Krisen kann laut Energieexperten noch keine Rede sein.

"Die Preise für Gas auf den Weltmärkten sinken auch hier in Europa, auch in Deutschland", sagte Scholz in Lubmin. Die Regierung habe sich schon frühzeitig Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn Russland seine Gaslieferungen einstelle. In Anwesenheit von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (48, SPD) sprach der SPD-Politiker von einem neuen "Deutschland-Tempo", das auch für die schnelle Fertigstellung des Lubminer LNG-Terminals maßgeblich gewesen sei. Schwesig verwies darauf, dass Lubmin zur Drehscheibe bei der Versorgung nicht nur Deutschlands, sondern auch einer Reihe anderer europäischer Staaten mit Gas werde. Später solle dies dann auch für Wasserstoff gelten.