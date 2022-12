Edward Snowden (39), Chelsea Manning (34) oder Frances Haugen – die Liste weltweit bekannter Whistleblower ist lang. Doch nicht immer sind die Fälle so spektakulär wie bei diesen prominenten Namen, auch in mittelständischen Firmen oder Behörden werden Missstände von Mitarbeitern aufgedeckt und öffentlich gemacht. Aber oft fehlt es dafür an klaren Meldewegen und einem Schutz vor Racheaktionen. Nun jedoch hat der Bundestag am Freitag neue Regeln für Whistleblower beschlossen.