"Merkel maßt sich Regelungskompetenzen an, die sie nicht hat": Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die Gefahr der Corona-Infektionen in Deutschland weiter als sehr hoch an und warnt die Bundesländer vor einem Lockerungs-Wettlauf aus dem Shutdown. Für ihre Kritik an einer "Öffnungsorgie" greift die FDP sie frontal an.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im CDU-Präsidium nach Teilnehmerangaben vor einer gefährlichen Debatte über schnellere Lockerungen in der Corona-Krise gewarnt und die Diskussion offenbar ungewöhnlich scharf kritisiert. FDP-Spitzen weisen die Kanzlerin darauf hin barsch zurecht.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen machte Merkel am Montag in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums deutlich, wie unzufrieden sie sei, dass die Botschaft vorsichtiger Lockerungen in einigen Bundesländern zu "Öffnungsdiskussionsorgien" geführt habe. In anderen Meldungen fiel auch das Wort "Öffnungsorgie".

Merkel mache sich große Sorgen, dass in der Öffentlichkeit und der Politik nur noch über die Zurücknahme von Beschränkungen geredet werde. Menschen könnten so dazu verleitet werden, in ihren Bemühungen nachzulassen, Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Dies erhöhe das Risiko eines Rückfalls stark. Die Gefahr der Corona-Infektionen in Deutschland sei weiter sehr hoch.

Merkel habe betont, dass die nächsten Schritte wie verabredet erst am 30. April im Gespräch zwischen Bund und Ländern beschlossen werden sollten. Man müsse abwarten, wie sich die Öffnung der Geschäfte auf die Infektionszahlen auswirkten. Erst Anfang Mai wisse man, wie es der Wirtschaft gehe und wie man bei den Schulöffnungen weiter vorgehen könne.

"Merkel maßt sich Regelungskompetenzen an, die sie nicht hat"

Merkels Kritik wiederum brachte die Spitzen der wirtschaftsliberalen FDP auf die Palme. "Auch die Bundeskanzlerin steht nicht über dem Gesetz. Angela Merkel maßt sich in der Corona-Krise Regelungskompetenzen an, die sie nicht hat", sagte Parteivize Wolfgang Kubicki am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuständig seien nach dem Infektionsschutzgesetz die Länder.

"Rechtlich eindeutig ist: Nicht die Öffnung muss gerechtfertigt werden, sondern die Aufrechterhaltung der Schließung", sagte Kubicki. "Bundesweite Einheitlichkeit ist kein infektionsrechtlich zulässiges Kriterium." Die Länder müssten selbst sorgfältig abwägen, ob massive Beeinträchtigungen von Grundrechten noch gerechtfertigt seien. "Es wäre schön, wenn die Bundeskanzlerin die letzten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis nehmen würde."

"Die Kanzlerin vergreift sich im Ton"

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Marco Buschmann, sagte: "Die Kanzlerin vergreift sich im Ton." Wenn die Infektionsgefahren abnähmen, sei es verfassungsrechtlich geboten, auch über Öffnungsperspektiven nachzudenken. "Wenn Landesregierungen dieser Aufgabe nachkommen, dann tun sie ihre Pflicht. Dafür haben sie keine Rüffel aus Berlin verdient."

Im CDU-Präsidium hatten Gesundheitsminister Jens Spahn und Wirtschaftsminister Peter Altmaier über die Politik der Bundesregierung informiert. Dem Präsidium gehören auch Ministerpräsidenten wie die CDU-Vizes Armin Laschet (NRW) und Volker Bouffier (Hessen) an, die jeweils etwas andere Öffnungsregelungen in ihren Ländern angeordnet hatten.

Bouffier sowie die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner kritisierten nach diesen Angaben etwa das Vorgehen im SPD-geführten Rheinland-Pfalz, wo Zoos und Shopping-Malls wieder öffnen sollten. Die SPD habe dort auch erlaubt, dass Parteiveranstaltungen wieder stattfinden könnten.

NRW-Ministerpräsident Laschet verteidigt weitreichendere Öffnung

Armin Laschet, der ebenfalls CDU-Bundesvize ist, verteidigte die weitergehenden Lockerungen in seinem Bundesland. Nordrhein-Westfalen sei das Land der Küchenbauer, sagte Laschet unter anderem. Die Landesregierung hatte unter anderem angekündigt, man wolle bereits im ersten Schritt zusätzlich Möbelhäuser und Babyfachmärkte öffnen lassen.

Von weiteren Teilnehmern der CDU-Beratungen hieß es, nach den strikten Beschränkungen folge nun in einigen Ländern ein "Wettlauf der Lockerungsmaßnahmen". Hier sei Vorsicht geboten, dennoch müssten länderspezifische Lösungen möglich sein. Jedes Land müsse allerdings die Kriterien seiner Entscheidungen besser begründen, ansonsten sinke die Akzeptanz und man werde leichtsinnig. Notwendig sei politische Führung, denn es sei schwerer, den richtigen Zeitpunkt für ein Zurückfahren der Beschränkungen zu finden, als strikte Beschränkungen in einer realen Gefahr zu organisieren.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte zuvor an die Menschen in Deutschland appelliert, die Lockerungen der harten Beschränkungen diszipliniert und mit Bedacht zu nutzen. "Jetzt geht es darum, die Disziplin, die wir beim zu Hause bleiben gezeigt haben, auch in andere Bereiche zu übertragen", sagte er der Deutschen Presseagentur.

rei mit dpa