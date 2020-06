Als Ausgleich für Steuernachteil in der Corona-Krise

Milliardenschwere Konjunkturprogramme und Kredithilfen für Unternehmen, Geldgeschenke für die Gastronomie, 300 Euro Bonus für jedes Kind - in der Corona-Krise gibt der Staat das Geld mit vollen Händen aus. Noch mehr Geld will die CDU jetzt verteilen:

Nämlich an die Millionen geplagten Homeoffice-Arbeiter*innen, denen seit Monaten der Zugang zum Büro verwehrt ist und die sich mit Laptop in mehr oder weniger behelfsmäßigen Arbeitszimmern abstrampeln.

Sie sollen nach dem Willen der Christdemokraten eine Sonderzahlung vom Staat bekommen. "Ich denke an 200 bis 300 Euro je Monat", sagt der einflussreiche CDU-Finanzpolitiker Fritz Güntzler der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Die CDU begründet ihren Vorstoß damit, dass nach üblichen steuerrechtlichen Bedingungen die meisten Corona-Krisen-Heimarbeiter ein Arbeitszimmer beim Fiskus nicht geltend machen könnten, weil sie mangels Platz ihren Arbeitsplatz einfach in der Küche oder im Esszimmer aufschlagen müssten.

Die steuerliche Absetzbarkeit für Kosten eines Arbeitszimmers ist nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes an strenge Kriterien gebunden (siehe unter anderem hier). So darf das Arbeitszimmer fast ausschließlich nur für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit genutzt werden. Eine private Nutzung des abgeschlossenen Raumes von schon lediglich 10 Prozent oder mehr ist schon ein Ausschlusskriterium (BFH, Az. GrS 1/14, Az. X R 1/13, Az. IX R 20/13, Az. IX R 21/13 sowie Az. IX R 23/12).

Die CDU macht sich dem FAZ-Bericht zufolge nun für eine großzügigere Regelung stark. Das Argument liegt auf der Hand:

Pendlern, die normalerweise Fahrtkosten für den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in ihrer Erklärung am Jahresende steuerlich geltend machen, geht dieser Steuervorteil verloren. Damit tragen sie nicht nur die Mehrkosten für Heizung, Wasser, Strom und andere Aufwendungen für ihren zwangsweisen Heimarbeitsplatz. Womöglich müssen sie am Ende dieses Jahres sogar noch Steuern nachzahlen, weil sich das zu versteuernde Einkommen ohne diese Werbungskosten nicht verringert.

Hören Sie im Podcast: Das Büro der Zukunft in der Nach-Corona-Zeit

Und die Werbungskosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte können erheblich sein. Dazu ein Rechenbeispiel: Wer an 220 Arbeitstagen im Kalenderjahr 30 Kilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte pendelt, kann für eine Strecke je Entfernungskilometer 30 Cents steuerlich geltend machen. Und damit Werbungskosten von 1980 Euro im Jahr (220x30x0,3). Monatlich sind es entsprechend weniger.

Am Freitag hatte das Bundeskabinett den Entwurf zum zweiten Corona-Steuerhilfegesetz auf den Weg gebracht. Schwerpunkte in diesem Gesetz sind die befristete Mehrwertsteuersenkung und der Kinderbonus von 300 Euro. Die geplante Entlastung für Arbeitnehmer, die während der Corona-Krise über Monate zuhause arbeiten mussten und noch müssen, ist in dem Gesetz noch nicht berücksichtigt.