Wie löst man die Frage der Speicherung und des Transports?

Der Wasserstoff kann, wie zuvor erwähnt, durch Pipelines abtransportiert oder auf See gespeichert werden und dann mit Schiffen abtransportiert werden. Was die Speicherung angeht, wird am Helmholtz-Zentrum Hereon an einem weiteren Institut unter der Leitung von meines Kollegen Professor. Thomas Klassen schon seit Langem an innovativen Lösungen geforscht. Neben der Speicherung in flüssigem Zustand oder als komprimiertes Gas kann Wasserstoff nämlich auch in Metallhydriden gespeichert werden. Diese Methode ist besonders effizient, weil sie sich ohne Kompressoren direkt mit Elektrolyseuren koppeln lässt, und zudem sind diese Speicher sehr kompakt und sicher. Damit ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für Speicherung und für den Transport.

Offshore erzeugter Wasserstoff könne das Stromnetz entlasten, erwähnten Sie. Wie muss ich mir das vorstellen?

Wird die Windenergie nicht als elektrische, sondern als chemische Energie in Form von Wasserstoff transportiert, die gespeichert und später genutzt wird, werden unsere Stromnetze drastisch entlastet und auch das Problem der ungleichmäßigen Energieerzeugung durch den Wind verringert sich. Auch die Ansiedelung energieintensiver Industrien in der Nähe der Erzeugung ist eine weitere Möglichkeit. Und es gibt noch einen Vorteil.

Welchen?

Die Kosten für Folgeprodukte der Wasserstofferzeugung wie etwa Ammoniak und Methanol könnten deutlich sinken. Ammoniak und Methanol sind wichtige Ausgangsstoffe in der chemischen Industrie, die gegenwärtig mit erheblichem Einsatz von Primärenergie erzeugt werden. Ihre klimaneutrale Herstellung wäre ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur deutschen Klimaneutralität.

Welche Nachteile der Produktion von grünem Wasserstoff sehen Sie?

Die Erzeugung von grünem Wasserstoff ist mit Energieverlusten verbunden, für eine vollständig klimaneutrale Energieproduktion müssten wir die Produktion erneuerbarer Energien also zusätzlich steigern. Zudem wird die industrielle Nutzung des Ökosystems Meer mit der Offshore-Elektrolyse noch einmal deutlich intensiviert. Durch den zusätzlichen Schiffsverkehr oder Pipelines und durch die Elektrolyse auf See entstehen weitere Belastungen für die Meeresumwelt. Die Schadstoffbelastung im Meer, verursacht etwa durch Korrosion und Emissionen, kann zudem steigen. Durch die Elektrolyse entstehen überdies lokal auch erhebliche Mengen an Salzlake. Ob diese bei großräumiger Erzeugung auch großräumige Änderungen im Meer nach sich ziehen, die das Potenzial haben, die Strömungsverhältnisse im Meer und damit auch das Ökosystem weiträumiger zu verändern, wissen wir gegenwärtig noch nicht. Entsprechende Untersuchungen und die Entwicklung von Strategien um die Auswirkungen auf die Meeresumwelt gering zu halten ist Gegenstand aktueller Forschung.

In Kampagnen sieht manches so einfach aus: Eine Offshore-Windkraftanlage, ein Elektrolyseur am Fuße des Windrades und dann den Wasserstoff über Leitungen oder Schiff abtransportieren. So simpel ist es wohl nicht. Was ist die größte Herausforderung bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff auf hoher See?

Die logistischen Anforderungen sind auf hoher See sehr viel größer als an Land. Die Installationen, aber auch der Abtransport müssen zudem bei ausreichend ruhiger See erfolgen. Außerdem wirken viel stärkere Umwelteinflüsse auf die Anlagen ein als an Land, das kann zu zusätzlichen Korrosionsschäden oder mechanischen Schäden führen. Stürme und Extremwellen auf See, die immer wieder auch in den deutschen Küstengewässern vorkommen, haben ein erhebliches Zerstörungspotential und stellen Anforderungen an die zu verwendenden Materialen. Zusätzlich muss das Meerwasser aufbereitet werden, was neue Anforderungen an die verwendeten Membranen in der Elektrolyse stellt.