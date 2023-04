Reine Symbolpolitik? Mit dem Nationalen Radverkehrsplan 3.0 gibt es immerhin eine Strategie zum Ausbau des Fahrradverkehrs und es gibt Förderprogramme . In dieser Legislaturperiode, also bis 2026, will der Bund insgesamt 2,88 Milliarden Euro für die Radverkehrsförderung zur Verfügung stellen.

Da lohnt der genaue Blick: Laut eigener Finanzplanung gibt der Bund jedes Jahr etwa 12 Milliarden Euro allein für die Bundesfernstraßen aus. Das ist mehr als das Vierfache dessen, was er angeblich zur Förderung des Radverkehrs in einer ganzen Legislaturperiode ausgeben will. Wissensbasierte Gesellschaften setzen bei der Stadt, Raum- und Verkehrspolitik auf ÖPNV, das Fahrrad und das Laufen. Überall in Europa fördern Regierungen und Kommunen diese drei Mobilitätsformen und bauen sie aus. Dies geschieht auch in Ländern mit einer ausgeprägten Automobilkultur – zum Beispiel Frankreich, Italien, Großbritannien oder Spanien. Das heißt, die Prinzipien des Wirtschaftens und des Zusammenlebens haben sich geändert und werden sich künftig noch viel stärker ändern. Nur in Deutschland werden die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft noch immer mit Antworten aus der Vergangenheit angegangen. Wenn sich daran weiter nichts ändert, wird der Wohlstand in diesem Land massiv gefährdet.