Geld für junge Tech-Firmen Was China mit der neuen Peking-Börse vorhat

China erschwert heimischen Tech-Firmen einen Börsengang im Ausland. Als Ausgleich ist neben den etablierten Börsen in Shanghai und Shenzhen ein dritter Finanzplatz in Peking geplant: Dieser soll den Geldbedarf junger Techfirmen in heimischer Währung stillen.

Ein Originaltext aus dem "Economist"