Weltweiter Trend beschleunigt sich

Der Trend hin zu einer älteren Arbeitnehmerschaft folgt zwangsläufig dem demografischen Wandel und der gesellschaftlichen Notwendigkeit, die Arbeitswelt daran anzupassen. Die Fakten sind bekannt. Zum einen steigt die Lebenserwartung, zum anderen treten durch niedrige Geburtenraten weniger junge Menschen in den Arbeitsprozess ein. Zudem nimmt das durchschnittliche Eintrittsalter in den Beruf aufgrund des tendenziell höheren Ausbildungsgrads zu.

Deutschland ist da keine Ausnahme. In den G7-Staaten werden der Bain-Studie zufolge am Ende dieses Jahrzehnts voraussichtlich über 25 Prozent der Erwerbstätigen 55 Jahre und älter sein – rund 10 Prozentpunkte mehr als 2011. Japan ist der Extremfall. Anfang der kommenden Dekade dürften dort Menschen ab 55 Jahren fast 40 Prozent der Erwerbstätigen stellen. Und in den USA erwarten laut Meinungsforschungsinstitut Gallup 41 Prozent der Beschäftigten, dass sie über das Alter von 65 Jahren hinaus arbeiten werden. Vor 30 Jahren gingen davon lediglich 12 Prozent aus. In China wiederum wird sich die Bevölkerung ab 65 Jahren aufwärts bis 2050 verdoppeln. Die Folge: Am Ende dieses Jahrzehnts wird es weltweit rund 150 Millionen mehr Beschäftigte geben, die 55 Jahre und älter sind, als heute.

Neue Justierung ist erforderlich

An einer längeren Lebensarbeitszeit führt wohl kein Weg vorbei. In Deutschland ist bereits 2006 die "Rente mit 67" beschlossen worden – durchgesetzt vom damaligen SPD-Vizekanzler Franz Müntefering, was innerhalb seiner Partei zu einer Zerreißprobe führte. In Frankreich hat der Verfassungsrat unlängst die von Präsident Macron festgelegte Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre gebilligt, wodurch es zu teils gewaltsamen Ausschreitungen kam. Einen eigenen Weg geht traditionell Japan. Dort werden Angestellte derzeit mit 61 (vormals 60) Jahren freigestellt, um anschließend zu meist deutlich niedrigeren Einkommen und ohne Firmenzugehörigkeit wiederbeschäftigt zu werden.

Auffällig ist, dass in allen G7-Staaten im politischen Umfeld eher über das "Wie" und "Wann" eines höheren Renteneintrittsalters diskutiert wird als über das "Ob". Die öffentliche Begleitmusik ändert daran wenig. Doch viel spannender ist, wie sich die Unternehmen auf diesen Megatrend einzustellen gedenken. Fakt ist, dass eine neue Justierung nötig ist – sowohl das Topmanagement als auch die HR-Verantwortlichen müssen einen Kurswechsel vornehmen. Bislang war das zentrale Thema der strategischen Personalarbeit, wie (junge) Talente gewonnen und gehalten werden können und wie sich dem Fach- und Führungskräftemangel in jüngeren Altersgruppen begegnen lässt. Jetzt rückt in den Fokus, wie sich Unternehmen gegenüber älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern positionieren. Dafür gilt es deren Motivationslage besser zu verstehen.

Prioritäten verschieben sich

Die langjährigen Untersuchungen von Bain unter weltweit rund 40.000 Beschäftigten, die in die aktuelle Studie eingeflossen sind, haben gezeigt, dass die Phase rund um das 60. Lebensjahr in Industriestaaten oft ein Tipping Point ist. Die Vergütung rückt etwas in den Hintergrund, dafür spielen andere Aspekte eine immer größere Rolle. In Deutschland beispielsweise wird "eine interessante Arbeit" bei den ab 62-Jährigen zum bestimmenden Faktor für die Arbeitszufriedenheit. Vergleichsweise hohe Bedeutung besitzen für sie darüber hinaus die Faktoren Arbeitsplatzsicherheit, Flexibilität und Autonomie.

Ältere Beschäftigte sind zudem deutlich loyaler gegenüber ihrem Arbeitgeber als jüngere. So fühlen sich etwa in Deutschland laut der jüngsten Bain-Studie 77 Prozent der 55- bis 61-Jährigen und 88 Prozent der ab 62-Jährigen mit ihrem Unternehmen verbunden. Damit erzielen sie die höchsten Loyalitätswerte aller Altersgruppen. Die Zufriedenheit mit der Tätigkeit sowie Einsatz und Engagement für den Arbeitgeber nehmen bei älteren Beschäftigten in der Regel ebenfalls zu – sofern es die Unternehmen verstehen, mit dieser Gruppe angemessen umzugehen.

Stärken erkennen und wertschätzen

Neben dem Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse und Motivation älterer Beschäftigter gilt es für eine systematische Weiterbildung zu sorgen. Tatsächlich wird diesbezüglich in die Gruppe der ab 55-Jährigen wesentlich weniger investiert als in jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei sind es oft gerade die Älteren, die gezielte Schulungen benötigen, um mit der modernen Arbeitswelt Schritt zu halten. So geben weltweit 22 Prozent der Beschäftigten zwischen 55 und 64 Jahren an, dass sie bessere Tech-Kenntnisse haben müssten.