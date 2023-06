Ähnliche Befürchtungen hat Fahimi bei den Diskussionen über den CO 2 -Preis, den die Regierung Anfang 2024 anheben will. Dies könnte "der nächste Schauplatz verstörender Debatten" werden, warnt die DGB-Chefin. "Und zwar, ohne dass gleichzeitig das versprochene soziale Klimageld in irgendeiner Weise bereits in Sicht oder gar in der Ressortabstimmung wäre." Für das Klimageld ist bisher noch nicht einmal der Auszahlungsweg an die Bürger klar.