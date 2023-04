Die zum Sachverständigenrat gehörende Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm (51) hält es dabei durchaus für möglich, dass die IG Metall mit ihrer Forderung nach einer Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie Erfolg hat. Wegen des allgemeinen Mangels an Arbeitskräften seien die Arbeitnehmer derzeit in einer starken Verhandlungsposition, sagte Grimm vergangene Woche dem TV-Sender Welt. "Das kann dazu führen, dass man eine Vier-Tage-Woche durchsetzen kann." Die Wirtschaftswissenschaftlerin gab jedoch zu bedenken, dass sich die Arbeitnehmervertreter bei Lohnforderungen dann einschränken müssten. Angesichts der Inflation sei es daher fraglich, dass dies die richtige Strategie für die Tarifverhandlungen sei.