Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP; 52) wirkt in letzter Zeit zufrieden mit sich. Nach der Einigung mit der EU über den Einsatz von E-Fuels feierte er das "Aus für das Verbrenner-Aus", nach der Berliner Koalitionseinigung über den Autobahnausbau sieht er die "Fesseln gelöst"; und auch die Fahrradfans in Deutschland sieht er bestens bedient. Deutschland sei "eine der führenden Fahrradnationen" in Europa. Sein Ministerium verweist auf wohlklingende Programme und Etats, mit denen der Bund den Radverkehr fördert. Rund 561 Millionen Euro stehen dafür im aktuellen Haushaltsjahr zur Verfügung , eine zusätzliche Milliarde könnte noch in dieser Legislaturperiode fließen.