Ukraine-Krieg Der Nationalismus führt die Welt in die Sackgasse

Es gebe "nur eine Hoffnung" für die Welt, und das sei internationale Zusammenarbeit auf allen Ebenen. "In einer Welt, in der ein Krieg in Europa Hunger in Afrika auslöst, in der sich eine Pandemie binnen Tagen rund um den Erdball ausbreiten und dann jahrelang anhalten kann, wo Emissionen an der einen Stelle den Meeresspiegel überall ansteigen lassen" – in einer solchen Welt bleibe den Staaten gar nichts anderes übrig als zu kooperieren.

Georgieva, Chefin des Internationalen Währungsfonds ( IWF ), richtet in der bevorstehenden Woche mit ihren Kollegen von der Weltbank das Frühjahrstreffen in Washington aus. Ihre kurze digitale Ansprache soll auf die Tagung einstimmen, zu der ab Montag Politiker, Banker, Wissenschaftler, Vertreter von internationalen Institutionen und Nichtregierungsorganisationen zusammenkommen. Es ist ein Hochamt des Globalismus: Eine technokratische Elite berät über die akut anstehenden Probleme.

Doch die Gastgeberin selbst befallen Zweifel, ob sie viel bewegen kann. Während hunderte Millionen Menschen von Krieg, Hunger, Inflation und Klimawandel bedroht seien, teile sich die Welt in geopolitische Blöcke auf. Diese erneute Spaltung in Einflusssphären behindere die internationale Zusammenarbeit bereits jetzt. Wenn der Zerfall der globalen Institutionen so weitergehe, warnt Georgieva, könne es sein, dass sich epochale Herausforderungen wie der Klimawandel überhaupt nicht mehr lösen ließen.

Zu tun gibt es wahrlich genug. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine schürt akute Unsicherheit. Drastische Anstiege der Energie-, Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise bedrohen die Lebensgrundlagen rund um den Globus. Instabilität, Chaos und Massenmigration könnten folgen, wenn es nicht gelingt, international Nahrungsmittelhilfen bereitzustellen. Diversen ärmeren Ländern droht die Staatspleite; Sri Lanka hat in der abgelaufenen Woche bereits aufgehört, seine Schulden zu bedienen. Die Ukraine braucht dringend Finanzhilfen; nach Aussagen der Kiewer Regierung klafft im Staatshaushalt ein Loch von fünf bis sieben Milliarden Dollar pro Monat . Ohne internationale Unterstützung könne der Krieg aus Finanzschwäche verloren gehen, warnte der ukrainische Finanzminister in der abgelaufenen Woche.

Was wir derzeit erleben, ist eine gefährliche Ungleichzeitigkeit der Realität einerseits und der Politik andererseits: Während die grenzüberschreitenden Probleme gravierender und komplexer werden, bestimmen vielerorts chauvinistische Instinkte das Handeln, auch im Westen. Geht diese Entwicklung so weiter, fährt die Welt mit Vollgas in eine Sackgasse – und irgendwann gegen die Wand.

Wie hohl das autokratische Herrschaftssystem ist, zeigt sich daran, dass Peking und Moskau das Vokabular des Westens benutzen, es allerdings umdeuten und damit die eigenen Untaten zu legitimieren versuchen. In einer bemerkenswerten gemeinsamen Erklärung haben Xi und Putin kurz vor dem Überfall auf die Ukraine dargelegt, wie sie die Welt und sich selbst sehen.

Darin ist viel von "Demokratie" die Rede, einer Regierungsform, die sich in China und Russland "auf eine tausendjährige Entwicklungserfahrung" stütze und die man selbstverständlich praktiziere. Im Übrigen lasse man sich vom Westen nicht vorschreiben, wie man Demokratie zu definieren habe. "Es ist ausschließlich Sache der Bevölkerung eines Landes zu entscheiden, ob ihr Staat demokratisch ist", heißt es in dem Xi-Putin-Papier. Das ist ein perfider dialektischer Schachzug – schließlich haben die Bürger in Russland und China keineswegs die Möglichkeit, sich frei über ihr Regierungssystem zu äußern oder in offenem Diskurs eine Meinung dazu zu bilden. Also definieren die großen Führer selbst, was Demokratie ist. George Orwell lässt grüßen.

Tatsächlich gebieten die Autokraten über ein gähnendes inhaltliches Vakuum. Sie besitzen keine Legitimation aus sich selbst heraus. Deshalb bemühen sich die Propagandisten, aufwändige Großnarrative von der angeblichen Ewigkeit und Unteilbarkeit der jeweiligen Nation zu verbreiten. Deshalb machen sie rhetorische Anleihen bei westlichen Demokratiebegriffen, sagen aber zugleich dem westlichen Wesenskern den Kampf an. Denn dass jedes Land für sich definieren kann, was Demokratie ist, steht in fundamentalem Gegensatz zur gesellschaftlichen Software des Westens: dem universalistischen Liberalismus. Danach ist die Würde des Individuums unantastbar, die Menschenrechte gelten immer und überall; Konflikte auf inner- und zwischenstaatlicher Ebene lassen sich durch Ausgleich und Kompromiss lösen, nicht durch Unterdrückung und Gewalt. Natürlich, der Westen ist alles andere als perfekt. Aber er hat Ideale, immerhin, an denen er sich misst und immer wieder selbst korrigiert. Und es ging ihm weiß Gott schon mal besser.