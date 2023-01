Aus dem Kanzleramt und dem Bundeswirtschaftsministerium gab es dazu auf Anfrage von Reuters und der Deutschen Presse-Agentur keinen Kommentar.

Die Ausstattung einer Kompanie bedeutet, 14 der Waffensysteme zu übergeben. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (62, SPD) hatte am Morgen erklärt, er erwarte eine schnelle Entscheidung Deutschlands zu einer Lieferungen von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine. Diese werde "in Kürze" erwartet, sagte der SPD-Politiker in Berlin bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.