Der neue Vorstandschef des weltgrößten Reisekonzerns Tui konnte seine Freude kaum verhehlen, gilt der ehemalige Controller Sebastian Ebel (60) doch als Zahlenfreak . "Dies ist ein sehr wichtiger Tag für die Tui", sagte er an diesem Freitag. Sein Unternehmen hat nämlich die Finanzhilfen des deutschen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) aus der Corona-Krise wie geplant zurückgezahlt. Dank der Einnahmen aus der jüngsten Kapitalerhöhung überwies der Konzern dem WSF nach eigenen Angaben die letzte Tranche: 750 Millionen Euro. In der Summe sind auch Zinsen enthalten sowie ein Ausgleich dafür, dass der staatliche Fonds auf das Recht zum Umtausch der Hilfen in Tui-Aktien verzichtet.