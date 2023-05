Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53) hat den Rückzug von Energie-Staatssekretär Patrick Graichen (51; beide Gründe) bestätigt. Dies sei am Dienstagabend in einem gemeinsamen Gespräch entschieden worden, sagte Habeck am Mittwoch in Berlin. Er solle in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Habeck verwies auf neue Ungereimtheiten und konkret einen Verstoß gegen interne Compliance-Regeln. Dabei gehe es um eine geplante Förderung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative, bei der es eine Verbindung mit seiner Schwester gebe.