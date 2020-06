Reichen die Quarantäne-Maßnahmen für die coronainfizierten Tönnies-Beschäftigten oder sind doch flächendeckende Einschränkungen nötig? Das nordrhein-westfälische Landeskabinett beschäftigt sich am Sonntagmittag in einer Sondersitzung mit dem Corona-Ausbruch bei Tönnies. Die Landesregierung will dabei die Lage erneut bewerten. Einen regionalen Lockdown hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der per Video zugeschaltet werden soll, ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

Am Morgen wollte sich Laschet gemeinsam mit Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nach dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies mit bislang mehr als 1000 Infizierten vor Ort ein Bild der Lage machen und mit dem Krisenstab sprechen. Die Reihentestungen der insgesamt 6500 Mitarbeiter auf dem Werksgelände der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück werden am Sonntag fortgesetzt. Bis Samstagmittag waren rund 5800 Proben genommen worden. 3127 Befunde lagen vor: Bei 1029 Beschäftigen wurde das Coronavirus nachgewiesen, in 2098 Fällen war das Ergebnis negativ. 65 Bundeswehrsoldaten helfen bei der Probenentnahme. Die Fleischfabrik wurde für 14 Tage geschlossen.

In einer außerordentlichen Beiratssitzung am Samstag hatte Beiratsmitglied und Ex-Siemens-Vorstand Siegfried Russwurm Firmenchef Clemens Tönnies das Vertrauen ausgesprochen. Hauptthema der Bereitssitzung waren die Fragen, was aus dem Geschäftsmodell wird, wenn Werkverträge tatsächlich verboten werden und wie teuer die temporäre Stilllegung des größten Schlachthofs in Rheda wird. 10 Tage seinen kein Problem, mehrere Wochen natürlich schon.

Einen sofortigen Rücktritt, wie ihn sein Neffe Robert Tönnies gefordert hatte, hatte Clemens Tönnies abgelehnt: "Ich werde dieses Unternehmen aus der Krise führen", sagte er am Samstag in Rheda-Wiedenbrück. "Ich mache mich nicht aus dem Staub." Er übernehme die Verantwortung und stehe für den Ausbruch gerade. Das Unternehmen sei in eine "existenzielle Krise" geschlittert. Kritik, sein Konzern habe Daten von Mitarbeitern nur zögerlich weitergegeben, wies Tönnies zurück. Zugleich kündigte er einen Umbruch an: "So werden wir nicht weitermachen. (...) Wir werden die Branche verändern."

Der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer hatte zuvor kritisiert, die Firma Tönnies habe es bis Freitagabend nicht geschafft, alle Adressen von Beschäftigten auch von Sub-Unternehmen vorzulegen. Krisenstabsleiter Thomas Kuhlbusch sagte, das Vertrauen zur Firma Tönnies sei auf null. Am Freitag seien von dem Unternehmen Listen vorgelegt worden, bei denen von 30 Prozent der Beschäftigten die Adressen fehlten. Er sprach von einem Dunkelfeld des Subunternehmertums.

Im Schnitt verdienen die Mitarbeiter 13 Euro pro Stunde und werden über unternehmenseigene Personalagenturen aus Osteuropa geholt. Clemens Tönnies hat die Vorwürfe des Landkreises Gütersloh zurückgewiesen, bei der Beschaffung der Wohnadressen von Mitarbeitern unkooperativ gewesen zu sein. Es habe vielmehr datenschutzrechtliche Probleme gegeben. Laut Werkvertragsrecht dürfe das Unternehmen die Adressen der betreffenden Arbeiter nicht speichern.

Der Landkreis Gütersloh hatte angegeben, große Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Adressen gehabt zu haben. Nachdem am Freitagvormittag immer noch 30 Prozent der Adressen gefehlt hätten, hätten sich der Kreis Gütersloh und der Arbeitsschutz in der Nacht zum Samstag Zugriff auf die Personalakten der Firma verschafft. "Das Unternehmen hatte es nicht geschafft, uns alle Adressen zu liefern", sagte Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU). Die Behörden seien gemeinsam am Freitagabend in die Konzern-Zentrale gegangen. Am Samstagmorgen um 1.30 Uhr sei man fertig gewesen. "Das Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies setzen, ist gleich Null. Das muss ich so deutlich sagen", sagte der Leiter des Krisenstabes, Thomas Kuhlbusch.

Quarantäne-Zone in Verl mit Bauzäunen abgeriegelt

Wichtiges Thema bleibt die Einhaltung der Quarantäne durch die infizierten Mitarbeiter. Nach positiven Corona-Tests bei zahlreichen Tönnies-Mitarbeitern hatte die Stadt Verl (Landkreis Gütersloh) am Samstag in einem Stadtteil eine Quarantänezone eingerichtet. Mehrere Mehrfamilienhäuser, in denen Werkvertragsarbeiter der Firma Tönnies untergebracht sind, wurden unter Quarantäne gestellt - auch wenn sie nicht zu den Tönnies-Beschäftigten gehören. Der gesamte Bereich wurde mit Bauzäunen abgeriegelt. In den betroffenen Häusern leben in drei Straßenzügen insgesamt knapp 670 Menschen.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnte angesichts der Corona-Ausbrüche der vergangenen Tage vor möglichen sozialen Konflikten. "Wir dürfen Menschen nicht diskriminieren oder benachteiligen, die zum Beispiel im Niedriglohnbereich unter schlechten Wohnverhältnissen die preiswerte Fleischproduktion in bestimmten Betrieben gewährleistet haben", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Landsberg betonte, man dürfe Menschen, die in beengten Verhältnissen wohnen, keinen Vorwurf machen, weil es dort eher zu Infektionen kommen kann. Hier seien insbesondere die Betriebe gefordert, nicht nur für anständige Löhne und Arbeitsbedingungen zu sorgen, sondern insbesondere auch für Wohnverhältnisse, in denen ausreichende Hygienestandards gewährleistet werden können.

Grünen-Fraktionschef Hofreiter fordert zum Tönnies-Boykott auf

Mit Blick auf die hohe Corona-Infektionszahl beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiterdie Supermarktketten zu einem Boykott von Tönnies-Produkten aufgerufen. "Das Gebaren der Fleischbarone, die nur auf Profit setzen, und meinen, sich an keine Regeln halten zu müssen, ist ein Skandal", sagte Hofreiter der "Bild am Sonntag".

Es sei an der Zeit, dass sich die großen Supermarktketten "nicht länger mitschuldig machen", sagte Hofreiter der Zeitung. "Sie sollten die Tönnies-Produkte aus ihrem Angebot nehmen." In der Debatte über Billigpreise für Fleisch fordern die Grünen grundlegend bessere Bedingungen in den Ställen. Parteichef Robert Habeck sagte: "Wir müssen hin zu einer Tierhaltung, die am Wohle der Tiere ausgerichtet ist, und nicht einzig und alleine auf Dumping-Preise und Wettbewerbslogiken." Dies scheine endlich auch Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) einzusehen. "Immerhin bekennt sie sich jetzt abstrakt zu einer Tierschutzabgabe", sagte Habeck. Solch eine Abgabe könnte als "Tierschutzcent" ausgestaltet sein, der Landwirten beim Umbau von Ställen helfe.

Klöckner hatte sich für eine Tierschutzabgabe ausgesprochen, die auch von einer Kommission ihres Ministeriums empfohlen wird. Das Gremium unter Leitung des früheren Agrarministers Jochen Borchert schlägt eine Abgabe auf tierische Produkte vor, die als Verbrauchsteuer umzusetzen wäre. Denkbar wären demnach Aufschläge von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch und Wurst oder 2 Cent pro Kilo für Milch.

"Haltungsbedingungen unter aller Sau"

Habeck kritisierte: "Die Haltungsbedingungen der Tiere, die wir töten, um sie zu essen oder deren Produkte wir konsumieren, sind oft unter aller Sau." Der gesellschaftliche Druck auf die Bundesregierung müsse jetzt hoch bleiben. Nötig sei unter anderem auch eine verbindliche Haltungskennzeichnung, die Verbrauchern Aufschluss darüber gebe, welche Art der Tierhaltung sie auf dem Tisch haben. Auch die EU-Steuermilliarden für Landwirte müssten Anreize setzen, Tierwohl, Umwelt und Klimaschutz stärker in den Blick zu nehmen.

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sagte, viel zu lange hätten Lobby und einflussreiche Agrarpolitiker jedwede Standardverbesserung abgelehnt. Die Koalitionsfraktionen von Union und SPD bereiten auch einen Antrag im Bundestag vor. Damit soll die Regierung aufgefordert werden, die Empfehlungen der Borchert-Kommission "in Konsequenz und in Gänze aufzugreifen". Zudem solle sie noch in dieser Wahlperiode "Vorschläge für eine Finanzierung der Weiterentwicklung der Nutztierhaltung" entwickeln, heißt es in einem Entwurf. Zuerst berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber.

mh/dpa