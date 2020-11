1,2 Prozent im Durchschnitt Geringster Anstieg der Tariflöhne seit neun Jahren

Die Tarifverdienste in Deutschland sind wegen der Corona-Krise im dritten Quartal so gering gestiegen wie zuletzt im Frühjahr 2011. In vielen Branchen gab es keine Tariferhöhungen oder sie wurden verschoben.