Der Appell richtet sich in erster Linie an Finanzminister Christian Lindner (44) und seine FDP, die Zuschüsse zu den Stromrechnungen der Unternehmen ablehnen. Um nicht in Konflikt mit beihilferechtlichen EU-Vorschriften zu geraten, soll der Industriestrompreis nach dem Beschluss der Länderminister nur für Industrieunternehmen gedacht sein und nicht für das Handwerk – obwohl viele Minister das befürworteten. "Wir haben hier schweren Herzens einen Schwerpunkt gesetzt", sagte die SPD-Politikerin Leonhard.