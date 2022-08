Der Frage, welche Einnahmen der Staat aus so einer Steuer womöglich zu erwarten hätte, ist jetzt eine Studie des Netzwerkes Steuergerechtigkeit für die Linken-nahe Rosa-Luxemburg-Stiftung nachgegangen. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss verschiedener Verbände und Nichtregierungsorganisationen. Es seien "Einnahmen in Höhe von 30 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr möglich", heißt es in der Untersuchung. Zentrale Argumente gegen eine Übergewinnsteuer bezeichnen die beiden Autoren Christoph Trautvetter und David Kern-Fehrenbach als "ideologisch und verteilungspolitisch motivierte Verteidigung des Status quo". In dem Netzwerk engagieren sich unter anderem die Gewerkschaft Verdi, die Hilfsorganisation Oxfam sowie die globalisierungskritische Organisation Attac.