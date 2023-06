Strukturkrise in Deutschland Wie viele Fabriken braucht ein Land?

Deutschlands Spezialitäten sind noch gefragt, aber nicht mehr in dem Maße wie früher. Der Produktionsindex des Statistischen Bundesamts liegt in etwa auf dem Niveau von 2012. Auf diese ohnehin schwierige Konstellation trifft nun die unheilige Vierfaltigkeit aus Energie-, Klima-, Zeiten- und Demographiewende. All das zehrt an der Industrie.

Dazu kommt ein sich zuspitzender Subventionswettlauf, insbesondere mit den USA, die bereitwillig hunderte Milliarden Dollar in klimaschonende Technologien und Schlüsselbranchen wie die Chipindustrie kippen. Die Bundesregierung versucht mitzuhalten – und ist beispielsweise bereit, dem US-Chipgiganten Intel knapp zehn Milliarden Euro für eine Fab in Magdeburg zu spendieren.

Ob derart großzügige Ansiedlungshilfen gut angelegt sind, ist aus ökonomischer Sicht zweifelhaft. Aus politischer Sicht hingegen schlägt das Argument der Stabilisierung der Wertschöpfungsketten manches Effizienzargument. Und stabil heißt häufig: möglichst nah dran. Von "de-risking", "near shoring" und "friend shoring" ist nun die Rede. Unter diesen Bedingungen gelten womöglich auch die USA nicht mehr als sicherer Lieferant – wer weiß, wie verlässlich Amerika unter seinem nächsten Präsidenten sein wird. Also entsteht eine Chipfabrik in den anhaltinischen Ebenen. Auch wenn’s sündhaft teuer ist.

Beim Rückabwickeln der Zukunft

Sensible Technologien sollen nicht mehr so einfach exportiert werden können, Abhängigkeiten von kritischen Rohstoffen und Vorprodukten sollen beseitigt werden, fast egal wie hoch der Preis ist – Resilienz statt Effizienz. Passend dazu befasste sich der Wirtschaftssachverständigenrat in seinem Jahresgutachten vom November auf vielen Seiten mit der Sicherung von Lieferketten.

Die industrielle Globalisierung, von der Deutschland so lange profitiert hat, wird in Teilen rückabgewickelt. Industrieunternehmen, von denen viele Dreiviertel ihrer Produktion exportieren, müssen entweder rapide schrumpfen – oder neue Geschäftsfelder entwickeln, insbesondere für Produkte, die in Deutschland, dem übrigen Europa und Nordamerika gefragt sind.

Vor einigen Jahren hat das Prognos-Institut im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die Perspektiven der deutschen Industrie analysiert. Dabei machten die Schweizer Experten vier "Leitmärkte der deutschen Industrie" ausfindig, für die die deutsche Industrie besonders gut gerüstet sein soll: Energie- und Ressourceneffizienz, Mobilität und Logistik, Klimaschutz und Umwelt sowie Gesundheit. Es sei sinnvoll, sich auf diese Stärken zu konzentrieren – und sich entsprechend zu spezialisieren. Eine Zeitenwende später klingt das immer noch plausibel. Allerdings würde man nun wohl noch einige Bereiche der Rüstungsindustrie hinzurechnen.

Ich vermute zudem, dass neue, potente Wettbewerber politisch ausgebremst werden. Chinesische E-Autohersteller etwa, die derzeit auf westliche Märkte drängen, werden sich unter verändern Bedingungen kaum halten können. Warum? Es stellen sich Fragen der Datensicherheit. Wie bei den Mobilfunknetzen, so werden Europäer und US-Amerikaner auch bei Fahrzeugen kaum akzeptieren, dass massenhaft personenbezogene Daten abgesogen und nach China transferiert werden – zur freien Verfügung eines autokratischen Regimes, das sich rapide vom systemischen Wettbewerber zum geopolitischen Gegner wandelt. Das wiederum schafft größere heimische Spielräume für westliche Hersteller.

Kapitalismus ohne Kapital

Nochmal gefragt: Wie viele Fabriken braucht eigentlich ein Land? Antwort: So viele, dass es die vitalen Bedürfnisse seiner Bürger auch unter widrigen Bedingungen befriedigen kann.

Wenn man sich in einer globalisierten Welt verlässlicher Partner wähnt, braucht man nur schmale Fertigungskapazitäten – man kann dann allerlei importieren, und zwar zu niedrigen Preisen. Wenn man sich hingegen von strategischen Rivalen umringt sieht, braucht man breitere eigene Produktionskapazitäten – weil stets die Gefahr besteht, dass die Lieferanten einen auf dem Trockenen sitzen lassen.

Aber: Für das Wohlstandsniveau insgesamt ist ein großer Industrieanteil nicht unbedingt förderlich. Entscheidend ist, dass ein Land genug hochwertige Wertschöpfung zustande bringt, die international vermarktbar ist – und damit Einnahmen, mit denen es seine Importe bezahlen kann.

Und dabei spielen immaterielle Güter (Wissen, Knowhow, Software, Design…) eine immer wichtigere Rolle. Wir seien auf dem Weg zum "Capitalism without Capital", wie die britischen Ökonomen Stian Westlake und Jonathan Haskel in ihrem gleichnamigen Buch dargelegt haben. Entsprechend löst sich der Fortschritt immer weiter von seiner physischen Verankerung. Für diesen wachsenden Bereich der Wirtschaft sind materielle Inputs längst nicht mehr die entscheidenden Erfolgsfaktoren (wenn man mal großzügig von Datennetzen, nicht gerade Deutschlands starke Seite, absieht). Primär geht es um Brainpower. Und in dieser Hinsicht muss sich die Bundesrepublik im internationalen Vergleich wahrlich nicht verstecken.

Deutschlands Brainpower ist sein Standortvorteil

Ein paar Zahlen: In Deutschland gibt es mehr als 200.000 Menschen mit naturwissenschaftlich-technischem Studienabschluss. Das sind acht Prozent aller entsprechend qualifizierten Personen in den Mitgliedstaaten der OECD. Nur die USA stellen einen größeren Anteil (26 Prozent). Es folgen: Großbritannien und Frankreich (sechs Prozent) sowie Japan und Korea (fünf Prozent). Betrachtet man nur die Ingenieure, so ragt Deutschlands Anteil noch weiter heraus. Noch besser: Im vorigen Jahrzehnt ist die Zahl der entsprechend Qualifizierten weiter gestiegen, trotz demographisch bedingt kleinerer Jahrgänge.

Dazu kommen 11.800 Promovierte in naturwissenschaftlich-technischen Fächern, also Leute, die insbesondere die Forschung vorantreiben können – ein Anteil von elf Prozent aller entsprechenden Personen in den OECD-Ländern. In den USA leben 28 Prozent dieser Gruppe, in Großbritannien 12 Prozent. Alle übrigen Länder spielen in dieser Hinsicht bestenfalls untergeordnete Rollen.