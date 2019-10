Die gute Nachricht zur jüngsten Steuerschätzung zuerst: Trotz der wirtschaftlichen Eintrübung geht der Arbeitskreis Steuerschätzung davon aus, dass die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren weiter deutlich steigen werden, und zwar von 796,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 935 Milliarden Euro im Jahr 2024. Der Anstieg der Einnahmen wird allerdings noch einmal geringer ausfallen, als bisher erwartet. Schon im Mai hatten die Erwartungen zurückgeschraubt werden müssen.

Die Verschlechterung der Aussichten greift den Steuerschätzern zufolge allerdings erst in den kommenden Jahren. Wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte, können Bund, Länder und Kommunen für das laufende Jahr sogar mit 2,6 Milliarden Euro mehr an Einnahmen rechnen als zuvor erwartet. Im nächsten Jahr jedoch bleiben wohl 1,7 Milliarden Euro weniger in der Kasse als bisher gedacht.

Auch mittelfristig sind die Prognosen schlechter: Bis 2023 rechnen die Steuerschätzer wegen der trüben Konjunktur mit insgesamt 7,1 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen als noch im Frühjahr vorhergesagt, wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab. Mindereinnahmen von rund zehn Milliarden Euro für die Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags sind darin noch nicht einmal berücksichtigt.

Bereits im Mai hatten die Schätzer vorhergesagt, dass die Einnahmen des deutschen Staates nicht mehr so stark steigen würden wie in den Jahren zuvor. Für die Zeit bis 2023 hatten sie seinerzeit im Vergleich zur Vorprognose ein Minus von 124,3 Milliarden Euro berechnet.

"Die aktuelle Steuerprognose darf nicht missverstanden werden", erläutert Friedrich Heinemann, Leiter des Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft am ZEW Mannheim. "Zwar steigen die Steuereinnahmen weiter, sie werden aber in den kommenden Jahren nicht mehr Schritt halten können mit dem enormen Ausgabendruck." In den 2020er Jahren, so Heinemann, beginnt die kostenträchtige Ruhestandswelle der Babyboomer. Schon im kommenden Jahr überschreiten die Rentenzuschüsse des Bundes zudem die 100-Milliarden-Euro-Grenze und werden dann noch rascher wachsen, so der Experte. "Ab 2021 zeichnen sich zudem deutlich höhere Beitragszahlungen an die Europäische Union als bisher ab", sagt Heinemann.

Diskutiert wird nun, was die neue Prognose für die Projekte der Bundesregierung bedeutet, für die das erwartete Steuerplus eigentlich schon verplant war. Auf den Steuerschätzungen basieren die Haushaltspläne der Bundesregierung und der Länder.

Grund für den erneut pessimistischeren Ausblick: Seit Mai musste die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für das kommende Jahr noch einmal nach unten korrigieren. Inzwischen erwartet sie, dass das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 1,0 Prozent wachsen wird, statt wie bisher um 1,5 Prozent. Auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen nur von 1,1 Prozent Wachstum aus - und davon entfallen 0,4 Punkte allein auf mehr Arbeitstage im Kalender.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält trotz der schwächelnden Konjunktur und hoher Ausgaben für den Klimaschutz an der schwarzen Null im Haushalt fest und stemmt sich vehement gegen Forderungen, die Niedrigzinsphase für neue Schulden zu nutzen. Vor allem mittelfristig könnte es aber enger werden - denn zusätzlich stehen ab 2021 womöglich Milliardenausgaben für eine Grundrente an, über die Union und SPD schon seit Monaten verhandeln. Außerdem hat der Bund hoch verschuldeten Kommunen versprochen, bei der Tilgung von Altschulden zu helfen.

Im laufenden Jahr hat Scholz dagegen plötzlich mehr Spielraum als erwartet. Der Bund allein nimmt vier Milliarden Euro mehr ein als gedacht. Hauptgrund sind nach wie vor robuste Einnahmen aus der Einkommen- und der Umsatzsteuer. Sie sprudeln, weil Beschäftigung und Gehälter nach wie vor steigen. Das wirkt sich positiv auf den Konsum der Bürger und so auch auf die Umsatzsteuer aus. Doch nicht nur die Steuereinnahmen stiegen in den ersten neun Monaten stärker als gedacht. Gleichzeitig musste der Bund weniger Zinsen für seine Schulden zahlen - und viel Geld, das für Investitionen gedacht war, wurde nicht abgerufen.

