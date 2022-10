Rückläufige Einnahmen Staatliche Krisenhilfe belastet Bundeshaushalt

Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise haben in Deutschland erstmals in diesem Jahr zu einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen von Bund und Ländern geführt. Die Einnahmen des Fiskus lagen im September bei 71,2 Milliarden Euro und damit 9,0 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums vom Donnerstag hervorgeht. "Maßgeblich hierfür war die starke Reduzierung des Lohnsteueraufkommens durch die Auszahlung der Energiepreispauschale im September 2022." Die Einnahmen aus den Bundessteuern gingen um 10,6 Prozent zurück. Grund dafür sei vor allem die Verringerung der Energiesteuersätze von Juni bis August – also der Tankrabatt. Dies führte demnach zu einer "deutlichen Reduzierung des Energiesteueraufkommens in den Monaten August bis Oktober".