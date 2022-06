Überlegungen für eine "Übergewinnsteuer" gibt es auch in Argentinien. Unternehmen, die wegen des Ukrainekriegs höhere Gewinne erzielen, sollen mehr Steuern zahlen, schrieb Staatschef Alberto Fernández (63) auf Twitter am Dienstag. Der Gewinn, mit dem niemand gerechnet habe, komme nicht bei den Menschen an. Der Staat müsse das umkehren.

Wie ist die Diskussion in Deutschland?

Bereits seit Längerem gefordert wird eine "Übergewinnsteuer" von der Linkspartei. Offen dafür zeigen sich aber auch die Grünen. Angesichts der Spritpreisdebatte erklärte Parteichefin Ricarda Lang (28), dass eine Übergewinnsteuer ein "logischer Schritt" sei, "wenn die Mineralölkonzerne die derzeitige Krise offensichtlich ausnutzen, um riesige Gewinne zu machen". Pfingsten nannte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil (44) den Vorschlag "sehr überlegenswert". Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (56, SPD) hatte angekündigt, dass der Stadtstaat am 10. Juni einen Antrag in den Bundesrat mit dem Ziel einbringen will, "Übergewinne" von Mineralkonzernen mit einer zeitlich befristeten Sondersteuer zu belegen. Die Bundesregierung werde darin aufgefordert, einen Vorschlag für eine rechtliche Grundlage zu erarbeiten, um eine Sonderabgabe für das Jahr 2022 zu erheben, hatte gesagt.