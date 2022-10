"Die Teuerungswelle in Deutschland hat den Zenit noch immer nicht überschritten und auch in anderen europäischen Ländern kam es nochmals zu Anstiegen der Inflationsrate", erklärt Alf Umlauf von der Helaba. Damit einhergehend bleibe der Druck auf die EZB erhalten, auch bei der nächsten Ratssitzung im Dezember die Zinsen kräftig zu erhöhen. "Zumal die BIP-Wachstumsrate in Deutschland mit 0,3 Prozent überraschte und in Frankreich und Spanien ebenfalls Zuwächse verzeichnet wurden. Die EZB signalisiert, in Abhängigkeit eingehender Daten zu agieren - und diese sprechen heute eine klare Sprache", so Umlauf.