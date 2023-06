Sonderkonditionen für Gründer-Kredite

Für all diese Ideen wird es bald kein Geld mehr geben. Wo vorher Zinsen von 1 Prozent nicht unüblich waren, sind es heute 5 Prozent oder mehr. Wo man früher ohne Eigenkapital Geld auftreiben konnte, wird inzwischen gerne eine Quote von 30 Prozent gesehen. Und auch private Investoren orientieren sich angesichts der Marktlage um; Wagniskapital ist nur noch schwer aufzutreiben. Start-up geht anders. Das ist ökonomisch eine Katastrophe auf Raten. Und von all den Wirtschaftspolitikerinnen und -politikern, die sich so gerne auf Gründer-Events in geborgter Coolness aalen und in tapferen Reden von der Relevanz des Start-up-Standorts Deutschlands sprechen? Nichts.

Das ist bitter. Aber weil wir das nicht sein wollen, hier mal ein paar Vorschläge, was jetzt zu tun wäre: Sonderkonditionen für Gründungskredite, unseretwegen auch steuerfreie Zuschüsse für Beteiligungen an Start-ups, irgendein Programm, das auf dieselbe Weise Luft zum Atmen verschafft, wie es die Abwrackprämie 2009 für die Autoindustrie tat. Und das in schnell, unkompliziert, digital. Klar, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft sind nie schön. Aber unsere Wirtschaft wird bereits überall von der Politik gestützt und gefördert. Und: Wenn wir jetzt nicht in unsere Innovationskraft investieren, werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel mehr zu stützen und fördern haben.