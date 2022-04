Der Begriff der digitalen Souveränität ist – in Analogie zur Musicalfigur Mary Poppins – zum "Supercalifragilisticexpialigetisch" deutscher Politik geworden: Wer ihn laut genug aufsagt, klingt klug und fast prophetisch. Sicherheit, Datenschutz, Wettbewerbsfähigkeit, Europa, Demokratie – alles ist digitale Souveränität, und praktisch jedes Projekt lässt sich mit diesem Siegel für staatliche Förderung empfehlen. Doch so beliebig dieser Begriff geworden ist, bleibt er im Grunde eine sinnvolle Zielvorstellung im Sinne einer politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit.

Leider wurde in Deutschland in den letzten Jahren zwar viel über Souveränität gesprochen, der zwischen Völkerrecht, Staatsrecht und Duden etwas schwammig aufgehängte Begriff dabei aber selten genau definiert. Es war doch alles klar.

"Die Energieversorgung wird in Deutschland durch die Linse eines funktionierenden Marktes gesehen, selten vor dem Spiegel strategischer und geopolitischer Entwicklungen", schrieb die Stiftung Wissenschaft und Politik im Sommer 2020. Nicht nur in Bezug auf die Energieversorgung bringt dieser Satz Deutschlands lange gepflegten Blick auf die Welt und sich selbst auf den Punkt. Dass der dazugehörige Text zur strategischen Souveränität Deutschlands in Energiefragen mit den Worten "Deutschlands Energiesouveränität wird durch die US-Sanktionen gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 beschnitten" beginnt – geschenkt. Sanktionen erschweren auch die falschen souveränen Entscheidungen.